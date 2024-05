Preta Gil relembra irmão falecido aos 19 anos: "Foi embora tão cedo"

Em suas redes sociais, Preta Gil relembra irmão falecido aos 19 anos no dia em que seria seu aniversário; veja a homenagem da cantora!

A cantora Preta Gil usou suas redes sociais para relembrar seu irmão, Pedro Gil, que faleceu aos seus 19 anos. Nesta quarta-feira, 17, o terceiro filho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha estaria completando 54 anos se ainda fosse vivo. Com isso, sua irmã decidiu relembrá-lo com uma linda homenagem de aniversário.

Em seu perfil oficial do Instagram, Preta compartilhou alguns cliques de sua infância, onde apareceu com seu irmão, a irmã, Maria Gil, e seus pais em diversos momentos felizes. Na legenda da publicação, a famosa se declarou para Pedro e confessou sentir sua falta.

"17 de maio dia que meu irmão Pedro faria 54 anos, não tem um dia que não pense e sinta ele. Meu amor foi embora tão cedo, deixou um vazio tão grande na nossa família, você era gigante de tantas formas. Eu te amo e amarei até depois do fim. Estamos aqui, eu e @mariagil76, cuidando de nossa mãezinha amada, e nosso pai cuidando de nós, nossos irmãos, sobrinhos e sua sobrinha neta são lindos e saudáveis!!! Até um dia meu amor!!! Muita saudade muita muita muita!!!", escreveu Preta.

Pedro Gil morreu em janeiro de 1990, aos 19 anos, em consequência de um acidente de carro, onde ele acabou pegando no sono no volante. Antes de seu falecimento, ele era baterista do grupo de rock carioca Egotrip.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil ☀️ (@pretagil)

Preta Gil usa look com recorte estratégico em desfile

No último dia 14, a cantora Preta Gil colocou todo o seu poder para jogo e teve um dia de modelo. A famosa participou de um desfile em um evento na cidade de São Paulo e chamou a atenção para seu look ousado.

A estrela surgiu com um body azul com recorte estratégico, que deixou à mostra sua barriguinha. Ela completou o visual com uma saia longa e sandálias combinando com o body. Simpática, ela mostrou talento para as passarelas e deu um show no evento.

Vale lembrar que Preta Gil finalizou a sua luta contra o câncer há alguns meses. Ela ficou cerca de um ano em tratamento contra o tumor no intestino e precisou colocar uma bolsa de ileostomia em sua barriga e fazer sessões de quimioterapia. Agora, ela já está livre do tumor e segue com a sua rotina normal.

Clique aqui e confira as fotos!