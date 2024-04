BBB 24: Favoritismo de Davi está ameaçado? Enquete aponta o próximo eliminado

Os participantes Davi e MC Bin Laden disputam a permanência no BBB 24 esta semana. Saiba os resultados parciais da enquete da CARAS Brasil

Nesta quinta-feira, 04, mais um participante será eliminado do BBB 24. A décima sétima berlinda já foi formado e Davi (21) e MC Bin Laden (30) disputam a permanência no jogo. Esse é o primeiro paredão duplo da edição.

Conforme o resultado parcial da enquete da CARAS Brasil, tudo indica que o eliminado do dia será MC Bin Laden, o participante está com 71,90% dos votos para sair da casa mais vigiada do Brasil, considerado um índice alto para um paredão duplo.

O segundo lugar foi ocupado por Davi, o motorista de aplicativo recebeu apenas 28,10% de rejeição do público para ser eliminado do BBB 24. Ele é tido como um dos favoritos para levar o prêmio milionário. Ainda dá tempo de votar em quem você acha que deve deixar o programa. Vote!

Quem deve deixar o BBB 24? Bin Laden

Davi

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO DESTA QUINTA-FEIRA

Na última terça-feira, 02, o décimo sétimo paredão do BBB 24 foi formado. Tudo começou após o participante Lucas Henrique vencer mais uma prova do líder. Essa é a quarta vez que o professor de educação física conquista a liderança.

Depois da vitória, Lucas já precisou anunciar o seu veredito. Ele indicou Davi direto ao paredão. Em seguida, a casa votou em aberto e MC Bin Laden foi o mais votado com 5 votos. Com isso, os dois disputam a permanência no BBB 24 no décimo sétimo paredão da edição.

Ainda na noite a última terça-feira, 02, Pitel deixou a casa após receber 82% dos votos em um paredão. A alagoana disputou a permanência ao lado de Alane e Beatriz, mas recebeu a maior votação do público e disse adeus ao prêmio milionário.

O BBB 24 está agora em seu modo turbo. Os participantes devem enfrentar formações de paredões todas sextas, domingos e terças. A dinâmica será repetida ao longo das semanas. A final do programa está marcada para acontecer no dia 16 de abril.