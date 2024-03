BBB 24: Após discussão, Davi e Matteus tentam se acertar: 'Um peso'

Depois de terem DR, Davi e Matteus tentam conversar; gaúcho pediu desculpas e explicou motivo de chamar brother de 'desrespeitoso'

Antes da festa deste sábado, 30, no BBB 24, Davi e Matteus protagonizaram um desentendimento, que pode ter acabado de vez com a aliança deles no jogo. Após algumas horas, os brothers sentaram para se acertar neste domingo, 31.

Em conversa com o baiano, o gaúcho pediu desculpas e falou sobre ele não admitir quando está errado. “Eu vejo muito que tu não dá o braço a torcer”, observou Matteus. O motorista, então, questionou: “Torcer como?”.

“A torcer, por exemplo, assim, eu estou falando uma coisa... Davi, eu vim aqui para dentro da casa porque eu não quero bochicho com ninguém”, explicou o estudante. “Eu sei. Agora eu quero que você me responda”, interrompeu o baiano, mas o gaúcho continuou: “Eu vou chegar nessa linha. Só vou fazer uma linha de raciocínio. Por exemplo, eu não gosto de ficar de 'rusga' com ninguém, não gosto de ficar de bochicho com ninguém. Só que assim, dependendo da situação, principalmente contigo, uma pessoa que eu quero o bem aqui dentro da casa, que a gente já está jogando junto faz um tempo”.

"Eu sei que aqui é um jogo individual, mas eu procuro viver isso daqui da melhor forma possível, principalmente na convivência. Eu, Matteus. Não estou dizendo que isso é um defeito teu, mas, às vezes, tu não dá o braço a torcer sobre determinadas coisas", repetiu o gaúcho. E concluiu: “Tu tem a tua opinião forte e eu sei que tu tem tua opinião forte. Entendeu? Isso é normal. Assim como eu tenho o meu jeito de ser”.

Em seguida, Davi interrompeu o brother: “É isso que eu quero que você me responda, cara”. “É isso aí que eu estou falando, entendeu? Não estou dizendo que tu é o 'certão' em tudo, pode ter soado de uma maneira pesada”, finalizou Matteus.

"Davi, não foi o desrespeitoso que nem eu te falei. Eu, Matteus, pensando. Eu sei que tu entendeu desrespeitoso e, aqui, as palavras têm um peso e eu concordo contigo. E, se eu te falei isso, já te peço desculpas e ontem eu te pedi desculpa ali”, recordou o brother. “Não falei que tu é o desrespeitoso a ponto de, ao nível de... as tuas atitudes são desrespeitosas”, tentou explicar o estudante.

“Toda palavra ela tem um peso. Se eu chamo você de, um exemplo... eu briguei como Bin, eu chamei ele de traidor. Eu tenho que me comprometer com o que eu falei com ele, entendeu?”, argumentou Davi. “Aí que está a minha explicação”, disse o gaúcho. O motorista acrescentou: “Eu sei o que eu estou falando e eu sei o que eu estou argumentando. E, na hora de ele vir falar comigo, eu tenho argumento para me defender”.

“O desrespeitoso, quando tu vai falar com uma pessoa, por exemplo, que foi desrespeitosa mesmo, traidora, fez alguma coisa para ti, é isso aí. Mas isso aí é uma coisa que significa para mim. Não é que eu disse assim: 'Davi, você está sendo desrespeitoso com as meninas'... Não é que tu seja desrespeitoso. É uma dica de amigo, de um grupo de amigos”, desabafou Matteus.

Após a discussão com Matteus, Davi falou para Isabelle que aproximação dos aliados poderia ser por conta de soma de votos. Ele prometeu que se afastaria do grupo Fadas.

Davi toma decisão drástica e decide quebrar aliança

Parece que Davi não está mais disposto a jogar com os Fadas. Durante a madrugada deste domingo, 31, o baiano comentou com Isabelle que jogará sozinho e que não deseja mais falar com Matteus depois de discutir com o gaúcho.

Após protagonizar o desentendimento com Alegrete, o motorista de aplicativo se mostrou bastante incomodado e compartilhou com a manauara o que pretende agora no jogo. "Eu não vou estar andando com pessoas que penso nelas como minha amizade e prioridade, mas elas estão analisando meus defeitos para futuramente jogar na minha cara", disse ele. Veja mais aqui.