BBB 24: Davi vê aproximação de aliados como interesse: 'Votação ser maior'

Após discussão com Matteus, Davi vê proximidade com aliados do Fadas como um interesse de somar votos; baiano desabafou com Isabelle

Após se desentender com Matteus e alegar que não falará mais com ele, Davi desabafou com Isabelle e opinou sobre a aproximação do gaúcho, Beatriz e Alane com eles. O baiano então opinou que eles fizeram isso para somar votos no jogo.

"Quando eu entrei no banheiro, eu vi a Bia falando, um exemplo: 'Quando a pessoa fala 'Davi é mentiroso, ele vai querer se posicionar em dizer que ele não é mentiroso'. Ela falou que tudo que as pessoas falam de mim eu vou querer me posicionar em dizer que eu não sou, uma coisa que eu não fiz, entendeu? E aquelas palavras dela, tanto de Alane, foram argumento para querer defender o Matteus. Aí ele [Matteus] foi e completou: 'Quando chegar no Top 5, a gente se resolve'", contou o brother.

Após a discussão, Davi concluiu que quando chegar na reta final, Alane, Beatriz e Matteus vão se virar contra ele e Isabelle: "Já entendi tudo: 'Chegar no Top 5, vai ser nós três contra vocês dois'", ele opinou. "Isso daí já estava ciente, mas as palavras dele de dizer assim: 'Ah, você quer ser o espertão, ser o certão em tudo'. Essas coisas me deixaram meio... O cara é meu amigo e está me avaliando estando do meu lado. Jamais, se chegasse nós cinco no Top 5, eu ia chegar no argumento de dizer: 'quero votar no Matteus por causa disso e disso'", explicou seu ponto de vista.

"Estou vendo que eles estão criando argumentos, entendeu? Eles estão próximos de mim, mas criando argumentos. Quando chegar no Top 5, eles vão utilizar", analisou. "Nossa, Davi, isso é muito sério. Você tem certeza que você acha isso?", questionou Isabelle. Davi acrescentou: "Hoje eles podem estar querendo se aproximar da gente por uma questão de a gente estar uma quantidade maior caso o pessoal do outro quarto ganhe o Líder. A votação vai ser maior. Tudo isso, para não ficar fraco".

Isabelle discordou e disse que sente que sua proximidade com Beatriz foi natural. O papo continuou e o baiano disse: "Ele já estava sentindo isso e só veio desabafar hoje, no Top 9. Isso para mim é muito complicado. Eu estou levando ele como amigo e chega lá na frente ele querer me ferrar [...] Eu sou aquela pessoa que estou antenado para esses tipos de situações. Não vou deixar me levar porque é meu amigo. E agora que abri meu olho, porque estava muito me deixando levar pelo coração".

Davi sobre grupo do Quarto Fadas: "Pra mim é muito complicado eu estar andando com pessoas que eu sei que futuramente vão me atacar. Se já estão me atacando agora, imagine... pelas falas dele eu já vi" #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/6U5bCkXMrZ — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2024

Davi toma decisão drástica e decide quebrar aliança

Parece que Davi não está mais disposto a jogar com os Fadas. Durante a madrugada deste domingo, 31, o baiano comentou com Isabelle que jogará sozinho e que não deseja mais falar com Matteus depois de discutir com o gaúcho.

Após protagonizar o desentendimento com Alegrete, o motorista de aplicativo se mostrou bastante incomodado e compartilhou com a manauara o que pretende agora no jogo. "Eu não vou estar andando com pessoas que penso nelas como minha amizade e prioridade, mas elas estão analisando meus defeitos para futuramente jogar na minha cara", disse ele. Veja mais aqui.