BBB 24: Davi e Matteus discutem após atitude de brother: 'Desrespeitoso'

Fim da amizade? Davi e Matteus discutem após baiano ter atitude que desagradou o gaúcho; Alegrete se mostrou descontente com o motorista de aplicativo

A amizade de Davi e Matteus está abalada após os brothers discutirem um tempo antes da festa deste sábado, 30. Os participantes se desentenderam após o o gaúcho não gostar de uma atitude do baiano.

Em uma longa conversa, o Alegrete comentou que considerou desrespeitosa a forma que o motorista de aplicativo fez enquanto as sisters estavam orando. Matteus achou falta de respeito ele falar alto no momento.

"Calma, você sempre quer estar certo em tudo! Você tem sua forma de ver as coisas que eu também tenho minha forma de ver. Eu vejo que, às vezes, vocês estão conversando assunto sério e eu me sinto... não digo desconfortável, mas vejo que tô sobrando ou atrapalhando. Eu sou sincero. Pode achar que eu não falo muita coisa de jogo, mas eu falo. Só que eu falo na hora que eu acho conveniente. (...) Teve outros dias que eu me senti (assim). Davi, respeita, cara! Eu tô falando!", disparou Matteus.

Davi então respondeu: "Eu trato todo mundo aqui de igual (para igual). Não achei legal, porque não existe essa frase, 'desrespeitoso'. Então você retira ela, fale: 'Davi, pare de brincadeira, pare com isso', mas desrespeitoso... Aí você pode pontuar quando eu for desrespeitoso realmente."

Alegrete rebateu: "Acabei de explicar: tem desrespeitoso que faz o mal e que todas as câmeras estão vendo, e tem um desrespeitoso numa linha de convivência de pessoas que se gostam e querem o bem. Não tô sendo ruim, não tô querendo ser ruim. Aquele dia, a meu ver, é assim: 'Cuidado, as gurias estão rezando, isso aí pode ser desrespeitoso. Foi isso. Não foi que tu seja desrespeitoso, que eu queira te prejudicar pelo desrespeitoso. Foi uma ação que eu não achei legal e falei. Assim como tu tem teu poder de palavra, eu tenho o meu também, Davi. (...)"

"É pra isso que servem os diálogos: eu te conheço há 80 dias. Conhecer no sentido de conviver. Eu sei em muitas coisas a forma como tu reage. Mas muita coisas eu não sei. E os diálogos servem pra isso. Eu só quero que tu entenda isso: eu não achei legal a forma como tu falou comigo porque eu tô tentando resolver" , continuou Matteus.

Davi falou: " (...) Esse é o meu jeito. A Bia, por mais que a gente veio a se aproximar no meio do jogo, ela já sabe, minha personalidade é assim, e eu sou assim. Não estou discutindo com você, tira essa palavra. Estou tendo um diálogo com você. Só que o meu diálogo que eu tenho com a pessoa, eu falo assim. Esse aqui é o Davi que eu sou. E o Matteus que você é, é aquele Matteus estressado quando fica estressado. E eu super respeitei aquela pessoa que você é. (...) ". Matteus comentou: "Não entendi o comparativo".

Matteus: "Querer bem e querer prejudicar, é muito longe uma da outra. E aí agora o jeito que ele [Davi] veio falar, me mirou assim, é isso que eu não entendo"

Matteus: "É isso, eu não tô entendendo esse clima, por isso que eu não entendi essa forma de falar"

Davi para Matteus: "Difícil... Eu tava sentado, esperei você falar, a Bia falar, a Isabelle falar, a Alane falar, chegou a minha vez de falar e você foi e me interrompeu"

Davi: "Eu não sou desrespeitoso, eu não desrespeito ninguém aqui. Se você me respeita, eu te respeito. Eu respeito meu adversário dentro do jogo, imagine você que é um cara que eu considero pra caramba aqui dentro"

D: "Eu tenho que me posicionar e te explicar o que tá acontecendo. Tô errado?"

M: "Mas esse..."

D: "Tô errado?"

M: "Não é questão disso..."

D: "Tô errado???"



👀

Fernanda diz que Davi não se encaixa em grupo

Emparedada ao lado de Beatriz e Giovanna, Fernanda causou com mais uma fala polêmica no BBB 24. Em conversa com Pitel, no Quarto da Líder, a confeiteira deu sua opinião sobre Davi não se encaixar no grupo Fadas.

A justificativa da sister sobre o baiano não ter condições financeiras não caiu muito bem e logo gerou revolta em diversos internautas. “Todos os Fadas, nasceram Fadas! São pessoas que na escola colariam automaticamente. Parece um filme de High School Musical: O Alegrete é o menino do baseball, ou do futebol americano, com a jaqueta que namora a menina famosinha e tem as patricinhas... A única peça que não encaixa ali é o Davi", analisou. Leia mais aqui.