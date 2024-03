BBB 24: Davi toma decisão drástica e decide quebrar aliança: 'Só ganha um'

Após discutir com Matteus, Davi toma decisão e revela que não falará mais com o gaúcho; baiano conta que seguirá jogando sem os Fadas

Parece que Davi não está mais disposto a jogar com os Fadas. Durante a madrugada deste domingo, 31, o baiano comentou com Isabelle que jogará sozinho e que não deseja mais falar com Matteus depois de discutir com o gaúcho.

Após protagonizar o desentendimento com Alegrete, o motorista de aplicativo se mostrou bastante incomodado e compartilhou com a manauara o que pretende agora no jogo. "Eu não vou estar andando com pessoas que penso nelas como minha amizade e prioridade, mas elas estão analisando meus defeitos para futuramente jogar na minha cara", disse ele.

Mostrando desejo de se afastar dos Fadas, Davi contou para Isabelle o que pretende fazer. "Cara, penso ficar na minha, me afastar, dormir, acordar e seguir meu jogo. O jogo é meu, não de ninguém. Só ganha um. A única pessoa que tenho como prioridade no meu pódio são duas pessoas, que são duas pessoas que estão no lado direito e no lado esquerdo. O jogo muda toda semana, né? Mas não vou alterar nenhuma rota. Vou seguir meu jogo...", contou.

"Tô jogando com você, sim, mas é aquela questão ,desse jeito aí fica complicado. Não consigo ser falso. Não consigo levar uma amizade na falsidade, olhar para as pessoas e ver que uma simples conversa os três se levantaram contra mim. [...] A Bia falou que eu sempre vou me posicionar para falar que eu não sou o que a pessoa falou que é, como se eu quisesse me sobressair, e eu não sou esse tipo de pessoa", comentou o baiano.

Fernanda diz que Davi não se encaixa em grupo

Emparedada ao lado de Beatriz e Giovanna, Fernanda causou com mais uma fala polêmica no BBB 24. Em conversa com Pitel, no Quarto da Líder, a confeiteira deu sua opinião sobre Davi não se encaixar no grupo Fadas.

A justificativa da sister sobre o baiano não ter condições financeiras não caiu muito bem e logo gerou revolta em diversos internautas. “Todos os Fadas, nasceram Fadas! São pessoas que na escola colariam automaticamente. Parece um filme de High School Musical: O Alegrete é o menino do baseball, ou do futebol americano, com a jaqueta que namora a menina famosinha e tem as patricinhas... A única peça que não encaixa ali é o Davi", analisou. Leia mais aqui.