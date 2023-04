BBB 23: Irritada com sister, Bruna Griphao volta a criticá-la: ''Hipócrita''

Após Jogo da Discórdia, Bruna Griphao volta a chamar sister de hipócrita e detona adversária para aliadas

A atriz Bruna Griphao voltou a detonar sister durante uma conversa com suas aliadas no Quarto do Líder. Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 04, a loira se mostrou bastante irritada com Sarah Aline, participante que já havia chamado de hipócrita nos últimos dias.

Depois da discussão que teve ao vivo com a psicóloga, a artista falou sobre a adversária ter um lado reativo. "Eu poderia tranquilamente falar o quanto ela é hipócrita de apontar isso em mim e passar a mão na cabeça da pessoa mais reativa da casa", comentou a loira.

A atriz se mostrou bastante incomodado com o comportamento de Sarah Aline, como a dinâmica da discórdia: "Quando eu chamo ela, destrava um negócio nela que ela não pode ser chamada".

Após a formação último do Paredão, as sisters ouviram uma conversa do Quarto Fundo do Mar na Centra do Líder. Ao escutar as palavras de Sarah Aline, Bruna Griphao não gostou nada de ser citada pela adversária e ficou irritada com o que descobriu.

Ao deixar o Quarto do Líder, a atriz jogou uma indireta ao passar pela Cozinha da Xepa. Ricardo Alface e a affair acharam até que foi Amanda a autora da indireta. Bruna então revelou para as aliadas que foi ela quem fez a provocação.

Bruna Griphao revela seus alvos no jogo e dispara: ''Foco é tirar a Domitila''

Após o Jogo da Discórdia, a atriz Bruna Griphao falou sobre seus alvos na casa durante a madrugada desta terça-feira, 04. Deitada no Quarto Deserto com sua aliada Larissa, a loira revelou quem são as pessoas que estão em sua mira no BBB 23.

Mais uma vez, a atriz comentou que deseja tirar Domitila do jogo. "Nosso foco é tirar a Domitila. Depois, tirar a Sarah", disparou ela para a professora de Educação Física. "Ou a Marvvila", completou Larissa.

"A Marvvila já tá nesse paredão, prefiro indicar a Sarah", falou a atriz. "Pode ser. Penso que dependendo dos posicionamentos do Fredão, por exemplo, o Black... pode botar na lista. Mas ainda prefiro Marvvila e Sarah também", refletiu a repescada, antes de ressaltar que o grupo precisa ter uma lista de prioridades para voto já para os próximos dias: "Sarah, Black e Marvvila, ou Sarah, Marvvila e Black", disse Larissa.