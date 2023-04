BBB23: Domitila dá ultimato em Ricardo sobre aliança: ‘Ou vai ou racha’

Ativista e Miss Alemanha Domitila Barros chega ao limite de sua amizade com biomédico Ricardo Alface

Na noite desta segunda-feira, 3, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros decidiu ser bem sincera com o biomédico Ricardo Alface sobre a aliança dos dois dentro do Big Brother Brasil 23. A sister pediu para que o brother escolhesse um lado dentro do confinamento e parasse de ficar em cima do muro.

“Ou vai ou racha. Quem joga com inimigo meu, é inimigo meu é”, disse a ativista. “Senão, daqui a pouco sai no jornal que estamos em guerra. Você me entende. Amanhã é Paredão, talvez quinta de novo. Você não é meu grupo, mas temos similaridades, acho importante dividir informação com você”, completou Domitila, querendo deixar bem claro sua analogia durante a conversa.

Alface, então, confessou que o principal obstáculo que tem enfrentado para se tornar um aliado da Miss Alemanha é ter que jogar ao lado do enfermeiro Cezar Black. “Cansei da quantidade de vezes que ele veio me pedir desculpas, sabe?”, reclamou o biomédico.

Domitila aproveitou para falar que já não está levando mais em conta as decisões tomadas em grupo pelos integrantes do Fundo do Mar. “Vou conversar sobre o jogo com o maior número de pessoas, sem desperdiçar meu voto. Isso é burrice. Não posso perder mais tempo. Já deu esse negócio de grupo faz tempo, mas cheguei no meu limite ontem. Respeito cada um e todos, mas - se não bate com meu jogo - não vou pagar em prestações e nem à vista”, disse a Miss Alemanha.

Ela ainda relembrou que nunca fugiu do Paredão, tanto que está mais uma vez enfrentando a Berlinda mais uma vez, ao lado da médica Amanda Meirelles, a professora de educação física Larissa Santos e a cantora de pagode Marvvila. “Minha prioridade hoje é voltar [da berlinda] amanhã. Aí o cenário muda. Se tiver mais um paredão, vou jogar na minha coerência. Não vou jogar meu voto fora, não vou ser besta ou otária. Estou disposta a ver as prioridades dos outros para ver se batem com as minhas”, disse.

“Marvvila saindo amanhã, quem você acha que é o alvo? Black, além de você? Acho que você não vai de novo”, opinou Ricardo. “Não gostaria de votar em você e nem nos outros do quarto, mas depende muito. É um jogo. Não vou ficar atirando em que não está atirando em mim”, disse Domitila. “Só tenho coração de você, da Sarah e da Marvvila. Não voto em vocês agora. O resto, não tenho peso em votar”, finalizou o brother.

Fred Nicácio se nega a ter contato com a mãe após ser expulso de casa

O brother Fred Nicácio resolveu abrir o coração na tarde desta segunda-feira,03, e revelou durante uma conversa com Domitila Barros, que cortou todas as relações com a mãe depois de ter sido expulso de casa, após a matriarca não aceitar sua orientação sexual.

"Ela já tentou me procurar no ano passado, no meu aniversário de 35 anos. Mas eu falei que não, não queria ter contato. Eu tinha acabado de gravar Queer Eye, estava prestes a lançar", começou o médico. Fred explicou que a ignorou completamente pois ela não teria mudado de atitude e apenas estava com peso na consciência. "Foi em pleno Carnaval. Eu estava muito feliz, curtindo Búzios com o Fábio e meu irmão. E eu não queria", contou.

"É uma procura que é para poder aliviar a consciência moral dela, não é uma procura de arrependimento, 'reconheço o que eu fiz, me desculpe, eu te amo, eu te aceito'. É tipo: 'Você está errado, mas a gente te aceita'. Eu não vou dar palco pra isso, porque não é sobre o que eu fiz de errado. Eu não fiz nada de errado. É sobre como eles agiram comigo", lamentou o médico.

