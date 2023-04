BBB 23: Bruna Griphao revela seus alvos no jogo e dispara: ''Foco é tirar a Domitila''

Em conversa com Larissa, Bruna Griphao revela seus alvos e se mostra determinada em tirar Domitila do jogo

Após o Jogo da Discórdia, a atriz Bruna Griphao falou sobre seus alvos na casa durante a madrugada desta terça-feira, 04. Deitada no Quarto Deserto com sua aliada Larissa, a loira revelou quem são as pessoas que estão em sua mira no BBB 23.

Mais uma vez, a atriz comentou que deseja tirar Domitila do jogo. "Nosso foco é tirar a Domitila. Depois, tirar a Sarah", disparou ela para a professora de Educação Física. "Ou a Marvvila", completou Larissa.

"A Marvvila já tá nesse paredão, prefiro indicar a Sarah", falou a atriz. "Pode ser. Penso que dependendo dos posicionamentos do Fredão, por exemplo, o Black... pode botar na lista. Mas ainda prefiro Marvvila e Sarah também", refletiu a repescada, antes de ressaltar que o grupo precisa ter uma lista de prioridades para voto já para os próximos dias: "Sarah, Black e Marvvila, ou Sarah, Marvvila e Black", disse Larissa.

Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas e sister chora: ''Papelão horrível''

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois.

Após a discussão, a ex-Rouge foi chorar no Quarto Deserto com suas aliadas.