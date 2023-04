BBB 23: Fred Nicácio e Aline Wirley trocam farpas e sister chora: ''Papelão horrível''

Após Jogo da Discórdia, Fred Nicácio e Aline Wirley trocam alfinetadas e cantora acaba chorando

O Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 03, mexeu com os ânimos dos brothers na casa. Na dinâmica, Fred Nicácio e Aline Wirley trocaram alfinetadas e, mesmo após o término do jogo, eles continuaram a discussão.

O médico se mostrou incomodado com uma conversa íntima que teve com a cantora e ela expôs na dinâmica na frente de todo mundo.

Ela se aproximou dele depois do programa e ele disparou: "Não quero conversar com você, está muito feio o seu papel. Você trazer uma conversa íntima que eu tive com você para o Jogo da Discórdia... que papelão, que coisa feia! Um papelão horrível!".

Mais cedo, o médico reclamou da cantora e disse que ela perdeu as estribeiras. Aline Wirley e Fred Nicácio se desentenderam durante e depois do Jogo da Discórdia. Na dinâmica, o médico a chamou de omissa e, mais tarde, a acusou de expor uma conversa íntima entre os dois.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Big Brother Brasil (@bbb)

Aline Wirley chora após discussão com Fred Nicácio

No Quarto Deserto, Aline Wirley chorou com suas aliadas ao desabafar sobre a situação tensa que teve com Fred Nicácio. "Invade vários espaços. [Estou] me questionando também, será que eu não estou sendo omissa, de fato? O que eu não estou enxergando? O que ele fala pra mim tem um peso, ainda mais que ele foi pra fora. Ele é um homem negro que eu respeito muito, então tem um peso em algum lugar", falou ela chorando.

"Não pelo fato de eu ser planta, isso é o que menos me incomoda, mas o fato da omissão", ela completou. Amanda confortou a sister e relembrou o discurso de Tadeu Schmidt no Paredão que Aline enfrentou. "Teve tanto elogio, tanta coisa bonita. Ele falou da maneira coerente que você fala as coisas, se você tivesse sido omissa em alguma coisa ele com certeza teria falado", comentou a médica.

Aline Wirley acabou chorando muito e gritando: "Eu tô cansada"."Mas eu posso ter sido. Ouvir ele falando: 'Eu lamento muito por ela'. Lamenta pelo que? O que eu estou fazendo de errado então? Eu não sei", refletiu.

"Você não tem que achar que você luta menos por você não agir da mesma maneira que ele. Você também tem um monte de bandeira estampada na sua pele. Você não luta menos por ser diferente (...) Todo mundo tem voz", Amanda tentou animar a amiga. "Você tem um olhar tão aguçado, que você percebe até as coisas implícitas. Então, se tem uma coisa que eu não vejo você fazendo aqui dentro é se omitir", completou a loira. Aline continuou chorando: "Eu tô cansada".

++ BBB 23: Marvvila ganha poder durante o Jogo da Discórdia