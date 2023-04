BBB23: Sister se revolta após flagrar cena polêmica: "Muita hipocrisia nessa casa"

Sister se revolta com fala que consegue ouvir com poder do Quarto do Líder; veja

Nesta madrugada, as sisters Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao usaram o poder do Quarto do Líder para espionarem uma conversa dos rivais. Elas acabaram ouvindo uma declaração polêmica de uma das sisters.

Sortudas, as três ouviram Sarah Aline dizer que já cogitou votar em Larissa e em Bruna na época em que foi indicada por Fred Bruno. "O que eu tenho a ver com a sua indicação pelo Fredinho?", diz a atriz sem paciência.

Ela segue revoltada. "É muito engraçado ela [Sarah Aline] dizer isso, que ela quebrou isso quando o Fred botou ela, sendo que ela foi a primeira a votar em você. Ela foi a primeira a votar na Mami", argumenta.



A atriz então diz que agora ela será sua prioridade. "Por que ela está me colocando no mesmo bolo que o Fred? Fui eu quem botei ela no Paredão? Sarah é o meu primeiro voto. Ainda não aprendeu a jogar Big Brother. Que raiva!", desabafa Bruna.



As três então deixaram o Quarto do Líder e, ao chegarem à cozinha, dão de cara com Sarah Aline. "Muita hipocrisia nessa casa", disparam gerando um climão.



Preocupada, a psicóloga saca que elas ouviram a conversa. "Eu não acho que elas estavam ouvindo nossa conversa. Ou, se ouviram... A gente estava falando da Marvvila. Mas acho que esse 'é muita hipocrisia' foi por causa de você, que a Amanda falou. A Amanda que soltou agora", diz Sarah.





E AGORA?

A ex-Rouge Aline Wirley foi bem criticada pelos internautas após sua justificativa para indicar Domitilaao paredão do BBB 23. Muitos acharam o discurso cheio de hipocrisia.

Líder da semana, a cantora explicou sua escolha."Tadeu, que responsabilidade, né? Hoje o meu voto é na Domitila. A Domitila foi durante a maior parte do jogo aqui dentro um alvo declarado. Trouxe ela durante vários jogos da discórdia. Sempre me questionei muito em relação ao jogo dela", afirmou.

"Ela fala muito, mas em algum lugar senti que ela fazia menos do que falava. A Lari trouxe que ouviu frases que eu considero problemáticas, gostaria de confirmar. Reafirma uma dúvida que eu já havia sentido", justificou.