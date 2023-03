BBB 23: Como o assédio de MC Guimê afeta a relação com Lexa? Especialista analisa situação

Em entrevista à CARAS Brasil, especialista analisou situação de Lexa e MC Guimê

As festas do BBB são conhecidas por gerarem muito entretenimento para o público. De brigas a romances inusitados, elas sempre dão o que falar. Mas, na última Festa do Líder, um caso de assédio foi o que marcou a noite. MC Guimê (30) foi flagrado assediando a nova participante mexicana, Dania Mendez (43), dentro do BBB 23. O brother, que é casado com Lexa (28) há cinco anos, deixou não só a internet revoltada, como também sua esposa. Em entrevista à CARAS Brasil, o psicólogo Alexandre Benz, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami, comentou sobre o caso e explicou como isso pode afetar o psicológico de Lexa.

"Quando consumimos o álcool, de forma desenfreada, perdemos o controle do nosso consciente, também trazendo uma propriedade de inibir o superego. Perdemos o controle da estrutura mental de 'censura' e 'controle', ficando inoperante. É importante lembrar que com o consumo de drogas lícitas ou qualquer outra tipo de droga, cada pessoa pode ter ações diferentes, umas ficam mais animadas, outras dormem, umas mais agressivas e por ai vai, tudo isso dependendo da estrutura emocional dessa pessoa", analisou o psicólogo sobre o caso de MC Guimê .

Alexandre Benz também explicou como o caso pode afetar Lexa , esposa de MC Guimê: "O ocorrido pode gerar nela um conflito mental, sentimento de decepção, tristeza, raiva e traição. Assistir tudo o que aconteceu pode mostrar para ela qual a real personalidade do marido, revelada através do álcool e de como ele se comporta longe dela. É importante que ela tenha apoio emocional de parentes e amigos próximos, para pensar com calma em qual a melhor atitude a ser tomada. O correto também é dar um tempo das redes sociais".

