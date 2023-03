No BBB 22, Gustavo perdeu centenas de estalecas após punição severa; relembre

Gustavo levou punição mais severa do BBB 22 e perdeu centenas de estalecas

O BBB pode parecer um reality muito divertido para quem assiste de relance. Mas, para os participantes, o jogo envolve não só a pressão de estarem confinados na casa mais vigiada do Brasil, como também a de prestarem atenção para não descumprir nenhuma regra do programa. No BBB 22, Gustavo (32) foi quem descumpriu uma das regras mais importantes da produção e, após dormir demais, acabou levando o prêmio de punição mais severa da edição para casa, perdendo centenas de estalecas com a medida.

Desbancando Eslovênia (26), que tinha sido a responsável pela maior punição do BBB 22 antes da ocasião, ao quebrar uma câmera durante uma festa, Gustavo levou a pior punição da edição passada. Depois de virar a noite em uma das festas do BBB 22, o brother ficou tão cansado no dia seguinte que perdeu o horário e acabou dormindo demais.

Gustavo não acordou para a tarefa diária e foi punido pela produção do reality em 500 estalecas, um alto valor, já que essa é considerada uma punição gravíssima. Ele deveria ter participado do Raio-X, quadro do BBB em que os participantes tem um tempo para ir ao confessionário e gravar uma mensagem de um minuto, assim como todos os seus colegas de edição fizeram na ocasião.