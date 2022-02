BBB 22: Após punição, Bárbara se revolta e desafia produção do programa: "Pode tirar mais 50, não tô nem ai"

Bárbara Heck recebe punição, reclama com produção, perde 150 estalecas e vai dormir chorando.

Bárbara Heck (29), não gostou de ter recebido punição na madrugada de hoje, 11. O motivo da advertência, foi pela modelo estar próxima à porta que da acesso ao jardim durante manutenção externa feita pela produção do programa.

Confira como Bárbara Heck desafiou a produção do reality da Tv Globo

Sem entender o motivo da repreensão, Bárbara reclamou por ter perdido estalecas. Em resposta, a produção do reality da TV Globo a puniu com menos 50 estalecas novamente. Estarrecida com a situação, a modelo desafia a produção: "Estou nem ai, tira mais 50! Isso é ridículo."



O desafio foi aceito e a produção a puniu pela terceira vez, fazendo com que a sister perdesse 150 estalecas no total. Reparando que a situação não estava favorável para Bárbara, outros brothers pedem para a modelo se acalmar: "Você não precisa disso", disse Tiago Abravanel (34).



Ainda aos prantos, Bárbara decide ir dormir no chão do quarto Lollipop. Alguns brother foram atrás da modelo, tentando apasiguar a situação, mas ela preferiu ficar sozinha.