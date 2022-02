BBB 22: Punição gravíssima, desabafo e fortalecimento de laços; confira o que rolou

Após longa noite de Festa do Líder, os brothers tiraram o dia para cobrar acontecimentos do dia anterior e para descansarem antes de mais uma prova

Hoje, 24, é dia de prova do líder na casa mais vigiada do Brasil! Após longa noite de festa, os brothers acordaram tão cansados que até sofrearam punição por atraso. Além disso, ainda teve muita repercussão do dia anterior, fortalecimento de união e muito mais.

Larissa troca gesso por sapato ortopédico

A sister Larissa Tomásia (25) acabou se machucando durante a festa do líder Lucas Bissoli (31), na madrugada desta quinta-feira, 24. A pernambucana escorregou perto da pista de dança, próximo à barra de pole dance, bateu o dedinho do pé e precisou sair carregada por Pedro Scooby (33). Com ajuda dos brothers, ela foi encaminhada ao confessionário para receber atendimento médico após a queda.

Nesta manhã, foi chamada novamente para o atendimento médico, onde trocou o gesso por uma bota ortopédica. Apesar da evolução, a sister afirmou que não poderá participar da prova de hoje caso envolva resistência, agilidade, ou outro tipo de esforço físico.

Nesta manhã, Gustavo Marsengo (31) recebeu a punição mais grave do programa, até então. Ele não acordou para a tarefa diária e foi punido pela produção do reality em 500 estalecas, um alto valor, já que essa é considerada uma punição gravíssima.

Ao final do tempo limite para tarefa, o Big Boss (diretor do programa), foi fazer o aviso do descumprimeto da tarefa, fazendo com que o empresário acordasse assustado: "Atenção Gustavo, o senhor não fez o Raio-X. Punição gravíssima: menos 500 estalecas". disse ele no alto falante da casa. "Achei que ainda dava tempo", lamentou o brother após receber a punição.

Durante sua festa do líder, que aconteceu na última quarta-feira, 23, o brother Lucas Bissoli (31), novamente, usou um pronome masculino com Linn da Quebrada (31), ao dizer "dois" ao invés de "duas". Acantora ficou abalada com o estudante de medicina e desaprovou o erro.

No Raio-X desta quinta-feira, a atriz voltou a firmar a postura que adotou durante a madrugada com o rapaz e afirmou que só decidiu tocar no assunto porque ele segue acontecendo dentro da casa do BBB22. "Bom dia, no pós-festa vem várias sensações. Eu vou tentar ser bem objetiva com o que eu estou sentindo porque eu já acordei sentindo isso. Ontem eu tive uma situação com o Lucas que acabou se desdobrando um pouco com outras pessoas, em relação à troca do pronome que eu quero ser tratada. E o que mais me chama a atenção é que já estamos na metade do programa e a cada dia que passa eu sinto que é isso. Por quanto tempo mais eu vou amenizar o que eu tô sentindo pra tornar mais leve pro outro? Isso não tem necessariamente a ver com o Lucas. Eu gosto muito do Lucas, sei que ele gosta muito de mim, mas precisava falar isso pra ele pra tornar mais leve pra mim também", desabafou a artista.

Eliezer busca fortalecer laços com Arthur Aguiar

Eliezer (31) começou a cogitar expandir suas alianças para o quarto grunge. O brother conversou com Arthur Aguiar (33) sobre o movimento e ainda colocou em pauta em seu raio-x: "Eu defendo meu quarto, mas tenho meu jogo individual. E, nas minhas relações individuais, sou muito próximo de uma pessoa muito forte de outro grupo, que é o Arthur. E, às vezes, eu me sinto totalmente numa situação perigosa quando estou próximo dele. Mas não posso me afastar, faz parte do meu jogo individual ser próximo dele. Entende?"

Ainda ontem, enquanto a festa acontecia, Natália Deodato (22) apertava as mão de Jessilane Alves (26), toda vez que via a Larissa Tomasia (25) se aproximando de Eliezer (31) com "segundas intenções". Porém, na tarde de hoje, 24, as amigas se uniram à Linn da Quebrada (31), e tiveram uma conversa sobre o suposto ciúmes de Natália.

Lina começou dizendo que a sister "inventa histórias", referindo-se ao comentário de Natália durante a festa de que Larissa estaria "arrastando a asa" para Eliezer. "Eu não disse isso", discordou a mineira. A professora também confirma a versão de Lina e a designer de unhas fica assustada: "Estão vendo, eu tava doida então". A professora aproveita o momento para pedir para a sister não mais apertar suas mãos quando sentir ciúmes do designer.

"Você chegava para mim e dizia: 'Olha lá! Ela se abrindo toda para ele!' e quando eu via, não tinha nada acontecendo" continuou a explicar Lina. "Era a cachaça", justifica Natália que continua: "Mas também, f***-se se acontecer". Jessi e Lina concordam que não acreditam que essa seja uma possibilidade e que na festa de ontem, tiveram essa certeza.