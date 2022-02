MC Guimê tatua o rosto da esposa, Lexa, e cantora se derrete pela homenagem: ''Presente de aniversário''

Prestes a completar 27 anos, cantora Lexa ganhou surpresa do marido, MC Guimê, que fez tatuagem da esposa vestida de noiva

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 08h41

A cantora Lexa (26) ganhou um presentão mais que especial do marido, MC Guimê(29)!

Prestes a completar mais um ano de vida na próxima terça-feira, 22, a funkeira já iniciou as comemorações de aniversário no domingo, 20, com apresentação do Bloco da Lexa no Rio de Janeiro.

Durante o evento, ela foi surpreendida pelo marido, que mostrou a tatuagem que fez em homenagem à amada. Ele tatuou o rosto de Lexa, vestida de noiva, em sua perna.

Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou um registro da tattoo e aproveitou para se declarar para MC Guimê.

"Te amo pra sempre @mcguime, obrigada pelo presente de aniversário", escreveu Lexa na legenda da postagem.

O cantor também usou suas redes sociais para se derreter pela mulher. "Hoje eternizei na pele uma pessoa que já tá eternizada em minha alma e no meu coração desde que a conheci. Essa tattoo é um símbolo de amor e gratidão, Deus colocou você em minha vida como um presente e daqui a 2 dias celebraremos mais um aniversário seu, decidi te presentear fazendo essa 'loucura' de amor porque você merece isso e muito, muito, muito mais!!! Obrigado por tudo, @lexa. TE AMO DE UMA FORMA QUE NÃO SEI EXPLICAR".

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Que homenagem! Você merece demais", disse Bia e Branca Feres. "Foi lindo demais", elogiou Ariadna Arantes. "Vocês me ensinaram a nunca aceitar menos do que eu mereço", destacou uma fã. "O que mais me impressionou em relação à tatuagem é descobrir que ainda tinha espaço no corpo do Guime KKKKKKK", brincou outro seguidor.

Recentemente, Lexa roubou a cena ao surgir dançando nos bastidores dos ensaios de seu bloco de Carnaval.

Confira a homenagem de MC Guimê para a esposa, Lexa:

