BBB 23: Beijo de Sapato e Dania Mendez afeta Amanda e affair da mexicana lá fora

Após verem beijo de Sapato e Dania Mendez, Amanda e affair da mexicana no reality ficam abalados

Após semanas "shippando" Cara de Sapato e Amanda, os fãs do casal tiveram suas esperanças acabadas na madrugada desta quinta-feira, 16, quando o brother deu um beijo e foi para o edredom com Dania Mendez, a mexicana intercambista.

Mesmo tendo saído do Quarto Fundo do Mar quando o lutador trocou carinhos com a artista, a médica acabou vendo o momento e reagiu.

"Eu vi!”, disse a sister, enquanto fez uma mímica de beijo com as mãos. “Viu nada. Bitoquinha de amigo”, Cara de Sapato conta para a amiga.

Mais tarde, no Quarto Fundo do Mar, onde a mexicana escolheu para dormir, os brothers se despediram para dormirem. Amanda avisou que deixaria o cômodo para deitar no Quarto Deserto. Cara de Sapato então continuou no quarto azul com a affair e foi deitar com ela. O lutador até usou o edredom para disfarçar. Antes de fechar a porta, Amanda comentou que ele não precisava esconder nada: "Sapato, a gente já viu".

Affair de Dania Mendez em La Casa de Los Famosos reage

Em La Casa de Los Famosos, Dania Mendez tem um affair Arturo Carmona, um ator mexicano, de 46 anos. O galã já participou de novelas por lá, incluindo o sucesso "Duelo de Pasiones", e o seriado "Los Ricos También Lloran", em 2022.

O famoso mexicano ao ver a companheira flertando e ficando com Cara de Sapato ficou abalado. Ele ainda está confinado no reality nos EUA.

Cara de Sapato dá beijo em mexicana e vai para o edredom

Interessado pela influencer, o lutador ficou por perto dela e em certo momento resolveu dar uma investida na moça. A tentativa de beijo aconteceu durante a festa do líder Mc Guimê quando foram para o Quarto Fundo Mar, local onde está as malas dela e onde ela irá dormir.

"Todas as mulheres te olham", disse Dania Mendez para Sapato, que mais cedo a recepcionou fazendo até um lanchinho na cozinha. Não entendendo o espanhol da artista, ele pediu para Domitila explicar o que ela havia fala.

"Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", lamentou o lutador de MMA. Pouco depois, Dania Mendez entrou no Quarto Fundo do Mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. O lutador abraçou Dania, e Amanda brincou com os dois: “Sapatito? Bitoco?”.

Abraçado com a mexicana, ele dá um selinho logo após a médica deixar o quarto. Dania Mendez então brincou: “Sapato atrevido!”.

Apesar de ser apenas um beijinho de amigos, como dito pelo brother, eles acabaram indo para o edredom dar continuidade nas carícias. Veja o momento aqui.