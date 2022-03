BBB 22: Massagem em Scooby, Eslovênia lamentando a saída de Lucas e tensão para a Prova do Líder; confira o que rolou

Após Festa ao estilo Ballroom, brothers aproveitam para descansar antes de enfrentarem mais uma Prova do Líder

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 20h34

Hoje, 31, é dia de Prova do Líder no BBB 22! Após curtirem a Festa do Líder, estilo BallRoom, os brothers aproveitaram para dormirem bastante antes da prova da noite, que colocará mais um deles na liderança. Inclusive, a tensão para a dinâmica pairou sobre a casa. Os top 10 já passam a visualizar a Grande Final.

Confira tudo o que rolou!

No Raio-X, o surfista Pedro Scooby (33) aproveitou o momento para agradecer às pessoas que o apoiaram e cuidaram de tudo fora do confinamento para que ele pudesse viver essa experiência sem preocupações externas e citou sua atual esposa Cintia Dicker (35) e a sua ex e mãe de seus filhos, Luana Piovanni (45).

RAIO-X (31/03) Scooby segue agradecendo geral que foi importante para que ele pudesse estar nesse mar chamado @bbb 🌊💙 #TeamScooby#BBB22pic.twitter.com/LGF6tGj3xj — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) March 31, 2022

Gustavo Marsengo (31), tembém no seu compromisso diário pela manhã, abriu o jogo dentro do confessionário, revelando para o público que assiste ao reality show da TV Globo, duas das suas principais estratégias na competição milionária.

Mais tarde teremos Prova do Líder, espero que seja uma prova que eu consiga competir, uma prova mais ‘cabeça’, de memória ou algo do tipo. [...] Sei que se eu ganhar a prova a chance de eu completar o meu primeiro objetivo aqui na casa é muito grande, afinal só falta uma pessoa para ir ao Paredão e aí eu posso focar em outro objetivo que é formar Paredões fortes. Independente das amizades aqui dentro, eu sempre vou colocar o jogo antes!!”, garantiu o advogado.

No quarto do Líder do BBB 22, Natália Deodato (22) conversou com Jessilane Alves (26) sobre a prova do líder desta quinta-feira, 31.

Durante o papo, a sister confessou para a amiga que está apreensiva com a dinâmica. "Estou apreensiva com essa prova. Já estou passando mal de nervoso, sabe?", confessou ela.

Após ouvir o desabafo de Natália, Jessi especulou a prova. "Eu acho que não vai ser de resistência", opinou. "Tenho certeza que não, mas acho que não será uma coisa tranquila", garantiu ela.

Eslovênia lamenta saída de Lucas

Na noite de terça-feira, 22, aconteceu a décima eliminação do Big Brother Brasil 22. Lucas Bissoli (31) disputou o paredão contra Paulo André (33) e Pedro Scooby (33) e saiu com 77,54% dos votos.

Em conversa com Eliezer (31), Eslovênia Marques (25) lamentou sua noite no quarto grunge, onde ela costumava dormir com Lucas Bissoli, seu affair: "Foi horrível dormir lá porque eu lembro de Lucas. Eu só dormia lá por causa de Lucas. [...] Foi horrível, horrível, horrível. E ainda na cama de casal. Me apeguei."

🚨 ROLOU NESSA MADRUGADA!



Após Natália sugerir que Eslô durma no quarto Grunge pelos próximos 3 dias pra ela ficar com Eli, Eslô se organiza e vai pro Grunge. Já deitada no quarto, ela chora com saudades de Lucas. #BBB22#TimeEslô 🇸🇮 pic.twitter.com/qrsWkgCGn9 — Eslô Marques 🇸🇮 (@eslomarques) March 31, 2022

Massagem de Paulo André em Pedro Scooby

No sofá da sala, Paulo André (23) faz uma massagem no ombro direito de Pedro Scooby. O surfista aproveita para se alongar com a ajuda do brother e o elogiou:"Você é um mão santa. Já está melhorando, sabia?".