Big Brother / Falou tudo!

BBB 22: Gustavo faz grande revelação de seu jogo no confessionário

Gustavo usou o raio-x para conversar com o público e ainda fez uma grande revelação do seu jogo no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 16h02

BBB 22: Gustavo faz grande revelação de jogo no confessionário - (Divulgação/TV Globo)