BBB 22: Em Raio-x, Pedro Scooby agradece a atual Cintia Dicker e ex esposa Luana Piovani

Surfista aproveita compromisso diário para agradecer o apoio das duas para que ele pudesse estar no reality

Redação Publicado em 31/03/2022, às 13h59 - Atualizado às 14h29

Depois de uma noite de muita festa e performaces na noite de ontem, 30, os brothers acordaram hoje e cumpriram o compromisso diário de gravarem o Raio-x.

Um assunto foi unanimidade em todas as gravações: A festa da líder deu o que falar entre os moradores da casa.

Entre outros assuntos, o surfista Pedro Scooby (33) aproveitou o momento para agradecer às pessoas que o apoiaram e cuidaram de tudo fora do confinamento para que ele pudesse viver essa experiência sem preocupações externas e citou sua atual esposa Cintia Dicker (35) e a sua ex e mãe de seus filhos, Luana Piovanni (45).



"No Raio-X de ontem, agradeci a todas as pessoas que votaram para eu ficar, a todas as pessoas que torceram por mim, que mandaram energia boa. Agradecer à minha amada mulher, minha esposa, parceira que me apoiou muito. Mas, hoje, eu queria agradecer ao Fábio, meu irmão, que foi muito importante nessa minha vinda para cá. Queria agradecer a Luana, mãe dos meus filhos, que foi muito parceira, foi muito especial quando eu falei com ela que eu ia vir para cá, e ela me apoiou", disse ele na gravação diária desta manhã, 31.





Luana Piovani e Pedro Scooby foram casados por 8 anos e tiveram três filhos: Liz, Dom e Bem. Hoje, o surfista é casado com a modelo Cintia Dicker.



Confira o Raio-X de hoje do surfista:

RAIO-X (31/03) Scooby segue agradecendo geral que foi importante para que ele pudesse estar nesse mar chamado @bbb 🌊💙 #TeamScooby#BBB22pic.twitter.com/LGF6tGj3xj — Pedro Scooby 🌊 (@PedroScooby) March 31, 2022