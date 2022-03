BBB 22: Linn da Quebrada tem festa inspirada em Ballroom no Big Brother

Muitas luzes, pista de dança colorida e comida japonesa; começou a festa da Líder!

Caras Digital Publicado em 31/03/2022, às 00h57 - Atualizado às 01h23

Começou a festa da Líder nesta quarta, 30. Linn da Quebrada (31) teve tema inspirado no Ballroom, cultura de baile afro-americana e latina.

Os brothers passaram o dia de hoje se preparando para a festa da Líder, Lina. Ao serem liberados por Tadeu Schmidt (47) para a área externa da casa, eles ficaram encantados com a quatidade de luzes e correram para a pista de dança ao som de "Vogue" de Madonna.

Além da pista de dança nas cores da bandeira LGBTQIA+, a festa conta com painel com nome da Líder e globo espelhado. Os brothers aproveitaram uma câmera Polaroid para tirarem fotos, enquanto isso, Arthur Aguiar (33), Pedro Scooby (33), Douglas Silva (33), Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) foram focados em se deliciarem com a comida japonesa oferecida pela produção da festa.

Enquanto se alimentam, Lina vai para a pista de dança e performa para os meninos, que entram na brincadeira e fingem ser jurados da dançarina.

