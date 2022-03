BBB 22: Ballroom: conheça a cultura afro-americana e latina que será tema da Festa do Líder

A cultura de baile nascida em Nova Iorque já inspirou série e será tema da festa desta quarta, 30

Caras Digital Publicado em 31/03/2022, às 00h18 - Atualizado às 00h56

O tema escolhido pela Líder da Semana, Linn da Quebrada (31) tem inspirações afro-americanas e latinas e já inspirou série famosa da FX.

Confira aqui o que é 'Ballroom' tema da festa da Líder no Big Brother

Para a festa desta quarta, 30, Lina escolheu o tema 'Ballroom', que é uma cultura de baile nascida em Nova Iorque e começou no final do século 19. Muito além de uma festa, ela reunia membros da comunidade LGBTQ+ underground nas grandes cidades que começaram a organizar seus próprios bailes de máscaras travestidos em oposição à lei que proibiam pessoas de usar roupas do sexo oposto.





No baile, os participantes dançam, posam, dublam e modelam em várias categorias de competições de drag valendo prêmios, troféus e prestígios dentro do baile aos vencedores. Apesar das disputas, a ideologia sempre foi que o baile fosse um local de acolhimento para as pessoas que estávam as margens da sociedade.

A cultura foi representada na série americana da FX, Pose. A trama conta uma história da cultura de bailes, da comunidade gay e trans, da crise violenta da AIDS e do declínio do capitalismo tendo como personagem principal Blanca, interpretada por Mj Rodriguez (31). Em janeiro deste ano, ela conquistou o prêmio de melhor atriz em série de drama no Globo de Ouro, na terceira temporada da série.