Big Brother / Falou tudo!

BBB 22: Eslovênia abre o jogo e revela motivo de só ter ficado nos beijos com Lucas

Eslovênia abre o jogo durante a festa do líder e revela a razão de só ter ficado nos beijos com Lucas no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 08h57

BBB 22: Eslovênia abre o jogo e revela motivo de só ter ficado nos beijos com Lucas - (Divulgação/TV Globo)