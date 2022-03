BBB 22: Arthur Aguiar alfineta Jessilane e sister reclama: ''Me chamou de fofoqueira''

Durante festa da líder Linn da Quebrada, Arthur Aguiar diz que Jessilane mudou de fofoqueira para meiga e bióloga se ofendeu com brincadeira

CARAS Digital Publicado em 31/03/2022, às 07h25

A sister Jessilane (26) não gostou de brincadeira de Arthur Aguiar (33) e se sentiu ofendida pelo brother no BBB 22!

Durante a festa da líder Linn da Quebrada (31), na madrugada desta quinta-feira, 31, o ator estava sentado ao lado de Paulo André (23) quando a líder e a bióloga se aproximaram deles para tirar uma foto.

A professora, então, contou uma história sobre como eles descobriram as senhas uns dos outros do telefone responsável pela atualização do Feed BBB na casa. P.A usou o aparelho quando estava logado na conta de Lina, sem saber.

Arthur comentou sobre Jessi: "Ela não consegue, é mais forte que ela", fazendo menção à fama de fofoqueira da sister no confinamento.

"É meu jeitinho meiga de ser, gente...", respondeu ela. O marido de Maíra Cardi rebateu: "Meiga... De fofoqueira mudou para meiga, né? Que loucura. Fofoqueira agora é meiga."

"Eu sou assim, não adianta", disse a professora.

Após a alfinetada, Jessilane desabafou com Lina sobre a fala do brother: "Eu estou brava com eles [Paulo André e Arthur]. Estavam me chamando de fofoqueira porque fui falar com você. Eu fico brava que o Arthur tem brincadeiras que você vê que ele está falando sério".

"Quem?", perguntou a cantora. "O Arthur", respondeu Jessi. "O que ele falou?", quis saber Linn.

"Que eu vim brincando que o P.A tava usando a sua senha, aí ele [Arthur] ficou falando que eu era fofoqueira. Só que eu respondi, 'é o meu jeitinho de ser', sabe? Brincando. Mas ele rebateu com, 'seu jeitinho fofoqueiro de ser'", contou a bióloga.

A líder da semana aconselhou que a sister não ficasse irritada por esse motivo.

