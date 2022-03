BBB 22: Eliminado, Lucas Bissoli fala de Arthur Aguiar: "Te convence do que você não acredita"

Barão da Piscadinha faz análise sobre ator em café da manhã com Ana Maria Braga

Caras Digital Publicado em 30/03/2022, às 23h54

Lucas Bissoli (31) foi o décimo eliminado desta edição do Big Brother Brasil. Após sair da casa, ele deu entrevista e curtiu o café da manhã do "Mais Você" com a apresentadora Ana Maria Braga (72).

Confira aqui o que Lucas Bissoli acha do jogo de Arthur Aguiar

Na manhça desta quarta, 30, o Barão da Piscadinha entre outros assuntos o estudante de medicina fez críticas ao estilo de jogo de Arthur Aguiar (33).

Ele comentou novamente sobre a sua decepção em saber que para este paredão que o eliminou, recebeu seis votos da casa: "Mais da metade da casa votou em você e você fez nada contras as pessoas, você pensa ‘que que eu fiz de errado?", desabafou no programa ao vivo.



Lucas também comentou sobre o desentendimento que teve com o ator dentro da casa e lamentou que a então recente aliança formada entre os dois foi quebrada logo no primeiro atrito: "Mesmo que a gente tenha tido um atrito, a gente construiu uma coisa muito bacana, a gente teve um desentendimento e a gente não deveria apagar tudo por um desentendimento desse”, revelou.





Ao ser questionado sobre o jogo de Arthur, Lucas Bissoli foi enfático sobre a estratégia e forma de relações que o ex-Rebelde tem criado no reality e acredita que ele vai acabar dando 'um tiro no próprio pé': “Jogador. Jogo acima das relações. Esperto. Consegue falar muito bem, tem uma oratória muito boa, que às vezes te convence do que você não acredita", disse ele.

Ele também revelou não ter sido convencido pela tática do ator no reality: "Não me convenceu não, acho que uma hora ele vai dar um tiro no pé”, finalizou.