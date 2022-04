BBB 22: Douglas Silva relembra que Pedro Scooby foi de penetra em seu casamento: ''É destino''

No 'Mais Você', ator Douglas Silva recordou quando o surfista Pedro Scooby entrou de penetra em seu casamento com Carol Samarão

O brother Douglas Silva (33) recordou um momento que viveu com o surfista Pedro Scooby (33) antes do BBB 22!

O ator participou do Mais Você na manhã desta quinta-feira, 28, ao lado do vice-campeão do reality, Paulo André (23) e relembrou quando Scooby foi de penetra em seu casamento com Carol Samarão, há 14 anos.

“Ele foi de penetra no meu casamento e ele só me falou isso depois de seis, sete anos, quando eu estava fazendo o ‘Esquenta’. Quando ele me contou isso, eu fui ver o vídeo do meu casamento e acho que ele está até no meu álbum de casamento. Começou a nossa história há 14 anos, a gente se reencontrou depois de 6 anos no ‘Esquenta’ e, agora, com esse encontro no BBB. É destino”, disse DG.

Os brothers não deixaram de falar da conexão com Scooby."Eu fico procurando onde foi o momento... Acho que a gente se olhou, desde o primeiro olhar a gente se conectou. Foi tudo muito intenso. Nossa amizade foi muito à parte do lugar que a gente estava. Qualquer lugar que a gente se encontrasse, ia ter a mesma vibe."

"É muito bonito nos assistir, aqui de fora a gente tem oportunidade de ver. Porque foi tudo muito espontâneo, foi o que fez ficar bonito", disse o atleta, que foi convidado para ser padrinho do casamento de Scooby com Cintia Dicker.

A equipe de Douglas Silva resgatou o vídeo do momento e compartilhou nas redes sociais do ator durante o confinamento no BBB 22. "ALERTA PENETRA. Em 2008 a festa de casamento do DG e da @carolsamarao foi invadida por um penetra… e não era nada menos que ele, SIM, ele mesmo @pedroscooby kkkk. Anos depois a vida/BBB resolveu uni-los novamente. Vocês também concordam que essa amizade era pra ser?", disse a equipe.

Douglas também comentou sobre a vitória de Arthur Aguiar (33). “A gente sabia o quanto era importante para o Arthur. A gente sabia tudo que era dito pro Arthur sobre ele, de toda a barra que ele estava segurando, tudo que estava sendo dito aqui fora. Essa reviravolta foi muito importante para ele. A trajetória dele foi muito linda, estamos muito felizes por ele”.

Durante o programa matinal, Ana Maria leu um tweet de internauta que exaltou P.A. e DG no confinamento: "O Arthur ganhou o BBB 22, mas o DG e o P.A ganharam o coração do público e admiração de todos". A apresentadora concordou: "É a mais pura verdade mesmo".

