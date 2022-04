Paulo André será padrinho de casamento de Pedro Scooby: ''Zerei a vida!''

Surfista Pedro Scooby convidou o atleta e amigo de confinamento no BBB 22, Paulo André, para ser seu padrinho de casamento com a modelo Cintia Dicker

Do BBB 22 para a vida! A amizade dos brothers Paulo André (23) e Pedro Scooby (33) continua firme e forte após o fim do reality da TV Globo!

O atleta, vice-campeão do programa, contou que foi convidado para ser seu padrinho do casamento do surfista com a modelo Cintia Dicker (35).

Na noite de quarta-feira, 27, o velocista comentou sobre o convite. Durante o Bate-Papo BBB, a esposa de Scooby anunciou que o atleta será padrinho dos dois.

"Um prazer enorme, não estou acreditando nisso, assim, é uma felicidade muito grande, porque já faço parte da história dele, agora vou fazer parte da história dele e da esposa dele e com certeza de um menininho ou uma menininha que vai vir aí, mas ela ainda não está, ela ainda não está grávida", disse P.A ao Gshow.

Paulo André finalizou celebrando: "Eu, Paulo André, sou padrinho do casamento de Pedro Scooby, zerei a vida, esquece".

Durante o prêmio Rede BBB 2022, Scooby revelou que o amigo ficou emocionado no momento do convite oficial. "P.A. foi convidado para ser padrinho de casamento. Ele tá amarradão... 'Não quero me emocionar agora, acabei de sair'", brincou o surfista ao citar palavras do velocista.

Recentemente, Cintia chegou a brincar que Paulo André é marido do seu marido ao postar clique dos três juntos. "Eu, meu marido e o marido dele", escreveu a ruiva em sua rede social.

