BBB 22: Pedro Scooby aparece de penetra em vídeo do casamento de Douglas Silva

Equipe de Douglas Silva compartilhou momento em que o ator abraça o surfista Pedro Scooby em seu casamento e falou da amizade dos dois no BBB 22

A equipe de Douglas Silva (33) mostrou que o ator e Pedro Scooby (33) se encontraram muito antes do BBB 22!

Na terça-feira, 15, os administradores das redes sociais de DG compartilharam um vídeo em que o surfista aparece de penetra no casamento do eterno Dadinho.

Nas imagens, publicadas no Instagram e Twitter, Douglas e a esposa, Carol Samarão, vão até a mesa onde Scooby está e recebem os cumprimentos do atleta.

"ALERTA PENETRA. Em 2008 a festa de casamento do DG e da @carolsamarao foi invadida por um penetra… e não era nada menos que ele, SIM, ele mesmo @pedroscooby kkkk", começaram escrevendo na legenda da publicação.

"Anos depois a vida/BBB resolveu uni-los novamente. Vocês também concordam que essa amizade era pra ser?", disse ainda a equipe.

"EU TÔ PASSANDO MAL ADMMMMM", respondeu a equipe de Scooby no Twitter.

Nos comentários, os seguidores se divertiram com o momento. "A koe koe koe KOEEEEEEEEWE CARA HAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAJWJAHAHAHAJAJAJAHAHA Olha o Douglas olhando", disse Rafael Portugal. "Cara de pau genteee!! Eu amooo", declarou Cintia Dicker, esposa de Scooby. "E a marra do penetra", destacou Bruno De Luca. "@cintiadicker não quero saber, sendo convidados ou não estaremos la no de vocês kkkkkkk", brincou ainda Carol Samarão, mulher de DG em resposta a Cintia.

"A cara do DG cumprimentando e pensando: quem esse cara????", "Cara eu amo o Pedro! Ele é coração demais", "O início de uma bela amizade", "Que daoraaaa adoro os dois", disseram os internautas.

Confira o vídeo de Pedro Scooby no casamento de Douglas Silva:

