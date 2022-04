BBB 22: Batalha contra o RoBBB, discursos emocionantes e piscadinha do Barão; veja os melhores momentos de Tadeu Schmidt

Narrando provas com muita empolgação e até duelando com o RoBBB, Tadeu Schmidt já se tornou um dos principais destaques do reality

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 00h25

Essa foi a primeira temporada de Tadeu Schmidt(47) no comando do BBB 22 e já se tornou um dos principais destaques do programa. O apresentador viveu muito! Narrou provas com muita empolgação, criou discursos super emocionantes e até duelou com o RoBBB.

Batalha com o RoBBB

O público do BBB 22 viu Tadeu Schmidt duelando com o RoBBB com a ajuda de um "anjo" e até dando mortal para escapar ileso. Da primeira vez, rolou até um sequestro. O apresentador foi colocado de cabeça para baixo e, em seguida, sugado para dentro deu túnel pelo robô

Momento narrador

Em várias provas do BBB 22, o verdadeiro destaque foi a narração de Tadeu Schmidt. Naquela, em que o provodromo simulava um campo de futebol, vencida por Lucas Bissoli (31), o apresentador recordou a sua fase de jornalista esportivo e acabou se empolgando com cada gol marcado pelos brothers.

Discursos emocionantes

Crítica a ataques racistas, valorização da figura trans, desestrturação da indicação rotativa feita pelos colegas do Grunge e muito mais. Estes foram alguns dos principais discursos de Tadeu ao longo do programa. Todos eles muito emocionantes e que acabaram tocando cada um dos eliminados.

Simulando o Barão

Lucas Bissoli (31), antes de entrar no BBB 22, viralizou nas redes sociais por conta de um vídeo seduzindo com sua piscadinha, rendendo, para o galã, o título de Barão da Piscadinha, em referência aos Barões da Pisadinha.

A piscadinha, então, se tornou "marca registrada" do engenheiro, ganhando fama dentro e fora do reality. Tadeu adorou a forma de sedução do engenheiro e passou a imitá-lo em diversas oportunidades.

E o Tadeu... Travou

Por estar desligado e aéreo em diversos momentos, a produção passou a fazer compilados de Pedro Scooby (33). Toda semana tinha vídeos em que dava "tela azul" no brother.

Quando Pedro Scooby (33) disputou o paredão contra Eliezer (31) e Douglas Silva (33) e deixou a casa com 55,95% dos votos, Tadeu esperou o surfista na saída para imitá-lo.