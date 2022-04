Com 83,43% dos votos, Natália Deodato é a décima terceira eliminada do 'BBB 22'

Após disputar o paredão contra Gustavo Marsengo e Paulo André, Natália Deodato é a décima terceira eliminada do programa

Na noite desta terça-feira, 12, aconteceu a décima terceira eliminação do Big Brother Brasil 22.

Natália Deodato(22) disputou o paredão contra Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) e saiu com 83,43% dos votos.

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso, criticando e revelando os preconceitos recebidos pela sister, devido ao vitiligo : A Nat também não deixa um debate sem troco. Aspas da Nat: “sai de perto de mim, cara”, “deixa de ser trouxa, menina, cresce”, “você é meu pai agora, tenho que te dar a benção?”. Fora eventuais gritos e algumas palavras que a gente não pode reproduzir agora pois estamos ao vivo para todo o Brasil."

Continuou: "Dizer quem errou e o que errou é uma avaliação muito subjetiva. Mas tem um ponto que eu posso falar com certeza. Nat, nos últimos dias, você errou. Você cometeu um erro que eu não admito. Você errou quando disse que estava sem força. Se tem uma coisa que Natália Deodato jamais vai deixar de ter é força. Podem falar de outra coisa, mas de força não."

Mulherão, determinada, vai atrás do que quer. Sempre teve uma força gigantesca na vida, haveria de faltar aqui no BBB? Lembra quando você ouviu coisas do tipo ‘ninguém nunca vai te amar, porque você é toda manchada?’ Isso foi cruel, e você passou por cima. Você adora fazer as pessoas morderem a língua. [...] Vitilinda, para usar mais uma expressão sua. E você nunca usou isso para ser vítima ou para se proteger. Mulher forte. Aliás, mulher, é uma menina. Tanta força que a gente esquece que ela só tem 22 anos e conseguiu mostrar como é lindo ser um céu cheio de nuvenzinhas. Quem sai hoje é você, Natália", completou o apresentador.

Despedida de Natália

Após a revelação do eliminado, Natália agradeceu a todos pela experiência vivida: "Obrigado por tudo gente [...] Até aqui foi incrivel estar com vocês."

Gustavo recebeu 14,4% dos votos e Paulo André, com 2,27%.

Confira a reação da web

Eu gosto dos discursos do Tadeu pq ele consola e conforta a pessoa eliminada, acho uma sensibilidade absurda da parte dele.

Afinal, é apenas um jogo e todos erram. Ninguém é perfeito.

Que a Natália seja muito feliz e tenha muito sucesso na vida.#BBB22pic.twitter.com/aUosY8WhBT — Oliveira ˢᶠᶜ 1/45 (@yuriolisfc) April 13, 2022

natália eliminada com 83,43% sem ter feito nada de errado, o público desse ano estar louco — vitor (@vitorcoments) April 13, 2022