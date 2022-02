BBB 22: Efeito especial põe Tadeu de cabeça para baixo e impressiona o público!

Finalizando o programa, efeito especial ganha destaque ao colocar Tadeu Schmidt de cabeça para baixo

Depois de tanta espera, ontem a noite, 18, o Big Fone finalmente tocou! Brunna Gonçalves (30) chegou primeiro e ouviu que teria de indicar alguém direto no paredão. Gustavo Marsengo (31) foi o escolhido.

Logo após, para fechar o programa, foi criado um efeito especial, em que o apresentador Tadeu Schmidt (47) foi colocado de cabeça para baixo e, em seguida, sugado para dentro deu túnel por um dos robôs (Robbb's), de apenas um olho, do programa.

A iniciativa caiu, logo de cara, nas graças do público. A hashtag do Big Fone, no twitter, foi, inclusive, tomada por elogios ao programa e ao fucionários que criaram a edição 3D.

Logo após o programa, o apresentador também entrou na brincadeira. Em tom alegre, comentou em seu Instagram:"Só pra avisar que estou bem… Consegui me livrar do Robbb Malvadão e já tô indo pra minha casa. Obrigado a todos que torceram por mim."

