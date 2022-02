BBB 22: Big Fone toca pela primeira vez, Brunna Gonçalves atende e Gustavo Marsengo está no paredão

Brunna Gonçalves atende o primero Big Fone da edição e indica Gustavo Marsengo direto no paredão

Depois de tanta espera, finalmente o primeiro Big Fone da edição tocou! Durante uma conversa com os seus seguidores na madrugada de quarta-feira, 16, Boninho (60) revelou que esse momento tão aguardado estava prestes a acontecer na casa do BBB 22.

Ao ser questionado, o diretor da TV Globo contou quando o Big Fone iria tocar pela primeira vez. "E o Big Fone, quando toca? Está demorando!", perguntaram."Que tal essa semana?", respondeu o Big Boss, porém sem dar mais detalhes.

Ontem, 17, antes do início da Prova do Líder, o apresentador Tadeu Schmidt (47) divulgou a dinâmica da semana. Uma delas, seria que o Big Fone iria tocar ao vivo no programa do dia seguinte. Enfim, esse momento chegou.

Às 23:12 horas, o som do telefone chamou a atenção dos brothers, que sairam correndo para atendê-lo. Brunna Gonçalves (30) chegou primeiro e ouviu que teria de indicar alguém direto no paredão. Gustavo Marsengo (31) foi o escolhido e, no domingo, conhecerá os outros dois brothers que se juntarão a ele na berlinda!

