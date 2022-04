Com 77,6% dos votos, Linn da Quebrada é a décima segunda eliminada do 'BBB 22'

Após disputar o paredão contra Eliezer e Gustavo Marsengo, Linn da Quebrada é a décima segunda eliminada do programa

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 23h59

Na noite deste domingo, 11, aconteceu a décima segunda eliminação do Big Brother Brasil 22.

Linn da Quebrada (31) disputou o paredão contra Eliezer (31) e Gustavo Marsengo (31) e saiu com 77,6% dos votos.

Como foi o discurso de Tadeu Schmidt para a eliminação de Linn da Quebrada

Antes de mais um brother deixar a casa, Tadeu Schmidt (47) fez seu tradicional discurso, tentando passar os ensinamentos deixados por Linn da Quebrada: "Lina, ela que adora brincar com as palavras e suas sonoridades, tanto que tem o nome artístico Linn da Quebrada, que pode ser lido também como Linda Quebrada ou ainda como Linda Que Brada, do verbo bradar, dizer em voz alta, gritar, proclamar, exigir, e o que brada, a Lina? Brada por respeito. Você disse que sempre sonhou com a possibilidade do Brasil torcer por alguém como você. E hoje eu pergunto: por que o Brasil não torceria por alguém como você? E eu digo que você conseguiu. Que as pessoas torceram por você ou contra você, pelo que você fez dentro dessa casa e só."

Por sua causa Lina, o Brasil inteiro sabe. Não tem mais desculpa para errar o pronome. É ela. Por sua causa Lina, não tem mais desculpa para errar o artigo. É a travesti e não alguma palavra pejorativa. Quem é capaz de medir o quanto esses erros mexeram com as pessoas aqui fora e como definiram trajetórias aqui dentro. Não foi só o Júnior que você matou, Lina. Você matou também um bocado de preconceitos. E pra conseguir isso, Linn não teve que bradar. Ela apenas aceitou se expor inteira, por inteiro e inteiramente. Não sei se vocês perceberam, mas hoje não teve suspense. Hoje é dia de dizer o que precisava ser dito. Quem sai hoje é você, Lina", completou o apresentador.

Despedida de Lina

Após a revelação do eliminado, Linn da Quebrada agradeceu a todos e, antes de passar pela porta de saída, revelou surpresa: "Nossa, não acredito".

"Brigada. Obrigada...", gritou Lina, triste por deixar a casa.

Eliezer recebeu 15,66% dos votos e Gustavo Masengo, com 6,74%.

Confira a reação da web

#BBB22

Obrigado, @tadeuschmidt.

Vc amenizou muito dessa decepção com esse público que votou para #linndaquebrada sair...

Belas palavras...🥰🥰🥰 — fr3d4d3j4r (@Fredadejar) April 11, 2022

Como assim Lina saiu pra Eliezer no paredão



Eliezer/Se a Lina /#BBB222pic.twitter.com/N8IgeSBh81 — Giovana (@Giovana10853140) April 11, 2022