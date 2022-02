Lucas Bissoli vence a Prova do Líder e poderá indicar brother no paredão

Após prova da noite, Lucas Bissoli conquistou a liderança e ainda poderá indicar brother direto no Paredão

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 00h00 - Atualizado às 00h10

É o primeiro Pipoca na liderança! Após passar pelas duas etapas da Prova do Líder, Lucas Bissoli (31) venceu a competição da noite desta quinta-feira, 17, e ganhou, pela primeira vez, o maior poder no reality, podendo indicar alguém direto ao paredão, no próximo domingo.

Como foi a Prova do Líder

Antes de começar, eles haviam vestido uma camiseta com um determinado número, que significava a ordem de cada um no jogo. Em seguida, Tadeu Schmidt (47) pediu para todos irem até a área onde a prova foi disputada.

A cada rodada, os brothers tinham três lançamentos para jogar a bola por baixo do portal, com a intenção dela chegar até o gol (72 pontos). Quanto mais próximo do gol, mais pontos eles faziam. Mas, se jogassem por cima ou para fora, os pontos eram zerados. Venceu o que obteve mais pontos

A primeira etapa foi classificatória. Os quatro melhores passavam para a final. Quem fizesse mais pontos, começava na segunda etapa. O vencedor ganhava R$20000. Quem fizesse menos pontos, iria direto para a xepa

Eslovênia Marques (152 pontos), Gustavo Marsengo (144 pontos), Tiago Abravanel (142 pontos) e Lucas Bissoli (140 pontos) foram para a etapa final.

Após empatarem, em último lugar, com 40 pontos, Jessilane Alves e Natália Deodato disputaram um mata-mata. A professora fez apenas 30, enquanto sua amiga fez 50, e foi direto para a Xepa.

Após Prova do Líder, Lucas Bissoli escolhe o VIP

Lucas Bissoli, como líder, teve o direito de escolher cinco pessoas para ficar com ele no VIP da casa. Então, escolheu: Eslôvenia Marques (25), Natália Deodato (22), Linn da Quebrada (31), Douglas Silva (33) e Arthur Aguiar (32).

Confira o que estão comentando na web

TADEU FOI MAIS RÁPIDO Q ESSE TWEET https://t.co/fqzgXXx6u7 — André Brandt (@andrebrandt) February 18, 2022

E não é que eu gostei das escolhas do Barão da piscadinha para o vip? Ficou uma turma bem eclética. Teremos bons papos no quarto do líder. #BBB22 — eric #BBB22 (@BBBAnalise) February 18, 2022