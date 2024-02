Fabiana Justus se emociona ao mostrar momento com os filhos: 'Minha cura'

Diagnosticada com leucemia mieloide aguda, Fabiana Justus desabafou a respeito das próximas etapas do tratamento contra o câncer

A influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, está aproveitando cada momento em casa ao lado dos filhos antes de retornar para o hospital. Em tratamento contra o câncer, ela recebeu alta no último domingo, 25, e retornará à unidade de saúde para iniciar a segunda etapa do procedimento.

Em seu Instagram oficial, Fabiana compartilhou alguns registros de como tem sido seu dia a dia com as crianças. A influenciadora mostrou que brinca bastante com os filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, de cinco anos, e o pequeno Luigi, de seis meses, e que mantém ativo o ritual de ler um livro antes das meninas dormirem.

Após exibir sua rotina noturna, a irmã de Rafaella Justus fez um breve desabafo a respeito do momento delicado que vem enfrentando desde que recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda. "É um mix de sentimentos muito surreal. Estar aqui com eles é uma felicidade sem fim!", iniciou.

"Mas, saber que tenho mais alguns ciclos pela frente, dói muito. E aí que preciso treinar minha mente em viver o hoje sem pensar nos próximos passos. Mas não é fácil", completou Fabiana Justus. Na sequência, ela confessou que chorou bastante enquanto tentava fazer o caçula pegar no sono.

"Hoje, não contive as lágrimas colocando meu neném para dormir. Faz parte do processo chorar, colocar as emoções para fora. E tudo é por eles! Eles são a minha força e irão me guiar até a minha cura", finalizou a filha de Roberto Justus.

Fabiana contou ao público que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro deste ano. Assim que descobriu a doença, ela permaneceu no hospital e passou 34 dias internada para concluir a primeira etapa do tratamento.

Fabiana Justus raspa o cabelo do marido com as filhas

A influenciadora digital Fabiana Justus emocionou ao compartilhar mais um momento de sua intimidade com a família na rede social. Nesta terça-feira, 27, a famosa postou um vídeo de quando raspou a cabeça do esposo com a ajuda das filhas gêmeas.

Como combinado, ao retornar para casa após a primeira fase de tratamento contra o câncer, a herdeira de Roberto Justus rasparia a cabeça do parceiro, o empresário Bruno Levi D'Ancona, com a ajuda de Chiara e Sienna.

"E foi assim que raspamos o cabelo do papai! Foi um momento muito divertido em família. Demos muita risada (mais até do que eu imaginei kkk) Momentos que vão ficar para sempre na memória! Amo muito a minha família", contou ela ao postar o vídeo cheio de amor e diversão do quarteto protagonizando o momento marcante.