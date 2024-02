Fabiana Justus mostra reação emocionante das filhas após alta hospitalar

Lutando contra o câncer, Fabiana Justus recebeu alta hospitalar e retornou para casa após concluir a primeira etapa do tratamento

A influenciadora digital Fabiana Justus, filha do empresário Roberto Justus, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns momentos especiais de sua volta para casa. No último domingo, 25, ela recebeu alta hospitalar após concluir a primeira etapa do tratamento contra a leucemia mieloide aguda.

Em seu Instagram oficial, Fabiana gravou um vídeo ainda na unidade de saúde contando que finalmente poderia passar uma semana ao lado da família. "Depois de 34 dias, estou nervosa, foi muito difícil. Eu não vejo a hora de ver meus pitucos, abraçar, estar em casa, descansar um pouco", declarou ela.

Ao longo do registro compartilhado, a influenciadora mostrou a reação das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, ao vê-la entrando em casa. Bastante emocionada, Fabiana Justus não conseguiu segurar as lágrimas ao abraçar as herdeiras.

Através de seus Stories, a irmã de Rafaella Justus contou que a família esperou seu retorno para iniciar a introdução alimentar do filho caçula, Luigi, de seis meses. Nos vídeos, é possível escutar as gêmeas repetindo o quanto estavam felizes com a volta da mamãe para casa.

Fabiana Justus anunciou sua internação no dia 25 de janeiro deste ano, quando contou publicamente que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. A influenciadora iniciou o tratamento imediatamente e precisou ficar internada no hospital por algumas semanas devido a queda de imunidade.

Sempre que pode, Fabiana mostra um pouco de seu dia a dia e como tem reagido ao tratamento contra o câncer. Nos últimos dias, ela raspou o cabelo e compartilhou o momento nas redes sociais.

Fabiana Justus recebe mensagem de atriz de Friends

Fabiana Justus recebeu outra surpresa do elenco de 'Friends'. Isso porque seu irmão, Ricardo Justus conseguiu um feito e tanto para animá-la enquanto está internada para tratamento de um câncer, ele conseguiu que a artista internacional mandasse uma mensagem para a irmã.

Maggie Wheeler, famosa por interpretar Janice, gravou um vídeo fofo e emocionou a influencer, que compartilhou o acontecimento com seus seguidores em seu Instagram. "Hoje meu irmão me acordou com uma surpresa que me emocionou! Fãs de Friends entenderão MUITO! Ele conseguiu uma mensagem para mim de uma personagem de Friends que eu adoro e que me faz rir demais!!!! Uma mensagem totalmente personalizada", contou.

Ainda nos stories, Fabiana compartilhou o vídeo. "Olá, Fabiana. Esta é a Maggie Wheeler e esta é uma mensagem especial para você do Ricardo. E eu só quero dizer 'Ai meu Deus, Fabiana'. Ouça meu pequeno muffin de amor. Vamos conversar ok. Eu ouço todos os tipos de coisas incríveis sobre você. Que pessoa incrível você é". Confira!