Em luta contra o câncer, Fabiana Justus recebe alta hospitalar

Mais de um mês após internação, a influenciadora digital Fabiana Justus deixa o hospital e comemora reencontro com os filhos em casa

A influenciadora digital Fabiana Justus já está em casa! Neste domingo, 25, ela anunciou que recebeu alta hospitalar depois de cerca de um mês internada para o tratamento da leucemia.

Ela mostrou fotos em casa rodeada pelos três filho e pelo marido e comemorou a nova fase em seu tratamento. “Em casa! Obrigada, meu Deus! Primeiro intervalo entre os ciclos para dar muita força para continuar o tratamento”, disse ela na legenda.

Fabiana Justus anunciou sua internação no dia 25 de janeiro de 2024, quando contou que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Ela iniciou o tratamento no hospital e precisou ficar internada por algumas semanas por causa da queda na imunidade. Além disso, a estrela também já raspou o cabelo por causa da queda dos fios durante a medicação.

Fabiana Justus mostrou o novo visual para as filhas

A influenciadora digital Fabiana Justus, que é filha de Roberto Justus, viveu um momento emocionante nesta segunda-feira, 12. Ela recebeu a visita das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, no hospital após ter raspado o cabelo durante o tratamento contra a leucemia. Inclusive, o reencontro aconteceu no dia do aniversário de cinco anos das meninas.

Nas redes sociais, Fabiana mostrou as fotos do momento especial e falou sobre a alegria de ter as filhas por perto.

"Que dia especial! 5 anos das minhas princesas! E pude comemorar com elas! Chiara e Sienna, minhas pequenas grandes meninas... vocês me enchem de orgulho que não cabe no peito! Todos os dias eu aprendo com vocês. Todos os dias vocês me emocionam. Estar com vocês é o que me motiva, o que me dá força. O amor CURA! Deus abençoe vocês em todos os dias da vida de vcs. O dia é de vocês mas o presente quem ganhou fui eu... pude estar pertinho dos meus 3 filhos, pra dar um gás para os próximos dias! Ano que vem comemoramos sem máscaras, sem estarmos no hospital, só com muita alegria e gratidão! AMOR que não cabe no peito!", disse ela.

Nos comentários, o pai dela, Roberto Justus, deixou um recado carinhoso. "Que demais meus amores! E em seguida vieram encontrar com a gente no interior! Muito amor!", disse ele.