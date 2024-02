Em tratamento contra leucemia, Fabiana Justus mostra queda de cabelo

Internada para o tratamento de uma leucemia, Fabiana Justus mostra como está a queda de seu cabelo com as sessões de quimioterapia

A influenciadora digital Fabiana Justus permanece no hospital após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda. A filha do empresário Roberto Justus está internada para o tratamento contra o câncer, que vem fazendo o seu cabelo cair.

Nesta quinta-feira, 8, a famosa usou os stories de seu perfil oficial do Instagram para mostrar como está a queda de seus fios. Fabiana mostrou que foi presenteada com um lindo lenço por suas amigas, já que seu cabelo está cada vez ficando mais ralo.

Ao publicar uma foto para mostrar a queda, ela afirmou que não se abala com a perda dos fios, desde que o tratamento seja positivo. "O cabelo tá caindo cada dia mais, logo logo vocês vão ver uma carequinha por aqui. Pode ir embora cabelo, tudo em prol da minha CURA", escreveu a morena, que tirou foto de um tufo de cabelo em sua cama.

Confira:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Fabiana Justus mostra momento descontraído com a mãe

Ainda nesta quinta-feira, 7, Fabiana Justuscontou que acordou se sentindo melhor durante a sua internação. A influenciadora compartilhou um registro descontraído jogando baralho e revelou que a brincadeira foi um pedido da mãe, Sacha Chryzman, que está a acompanhando no hospital. Nos últimos dias, ela contou com a ajuda de sua enfermeira e amiga pessoal, Simone.

"Ontem eu realizei um desejo da minha mãe. Desde o dia que ela chegou, ela falava: 'quando você estiver se sentindo bem, vamos jogar uma partida de tranca?'. Ontem eu estava me sentindo bem, tive um dia bem melhor, e resolvemos jogar. Ela ficou tão feliz! E eu também", escreveu Fabiana na legenda.

E completou: "Jogar tranca sempre foi um passatempo que adoramos, então nunca demos esse 'valor' para uma simples jogatina. Mas ontem essa tranca significou mais do que isso. Bem mais! E assim a gente vai vendo o quanto tudo vai ser ressignificado daqui pra frente, né?! Agora me digam, quem vocês acham que ganhou?".