Roberto Justus celebra alta de Fabiana Justus: 'Aliviado'

Após mais de um mês internada fazendo tratamento contra o câncer, Fabiana Justus recebe alta e Roberto Justus celebra momento

O empresário Roberto Justus comemorou a primeira fase do tratamento da filha, Fabiana Justus, contra o câncer concluída. Neste domingo, 25, ele postou uma foto do momento em que a influenciadora voltou para sua casa e celebrou a vitória.

Após mais de um mês internada e em isolamento, sem ter contato com os filhos, a herdeira do milionário voltou para seu apartamento onde vive com a família em São Paulo e emocionou a todos com o registro do reencontro.

"A imagem que deixa um pai emocionado aliviado e agradecido. Primeira fase concluída e a minha guerreira @fabianajustus está em casa com a família! Vamos juntos até o fim que será a cura total", disse Roberto Justus ao ver a filha com o marido, as gêmeas, Chiara e Sienna, e o pequeno Luigi.

Em sua rede social, Fabiana Justus emocionou ainda mais ao compartilhar um vídeo do exato momento em que viu seus pequenos na sala do apartamento de seu lar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Fabiana Justus recebe alta hospitalar

A influenciadora digital Fabiana Justus já está em casa! Neste domingo, 25, ela anunciou que recebeu alta hospitalar depois de cerca de um mês internada para o tratamento da leucemia.

Ela mostrou fotos em casa rodeada pelos três filhos e pelo marido e comemorou a nova fase em seu tratamento. “Em casa! Obrigada, meu Deus! Primeiro intervalo entre os ciclos para dar muita força para continuar o tratamento”, disse ela na legenda.

Fabiana Justus anunciou sua internação no dia 25 de janeiro de 2024, quando contou que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Ela iniciou o tratamento no hospital e precisou ficar internada por algumas semanas por causa da queda na imunidade. Além disso, a estrela também já raspou o cabelo por causa da queda dos fios durante a medicação.