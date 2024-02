Após ficar careca, Fabiana Justus raspa o cabelo do marido com as filhas

De volta para sua casa, Fabiana Justus raspa o cabelo do esposo com a ajuda das gêmeas; família havia combinado de protagonizar momento junta

A influenciadora digital Fabiana Justus emocionou ao compartilhar mais um momento de sua intimidade com a família na rede social. Nesta terça-feira, 27, a famosa postou um vídeo de quando raspou a cabeça do esposo com a ajuda das filhas gêmeas.

Como combinado, ao retornar para casa após a primeira fase de tratamento contra o câncer, a herdeira de Roberto Justus rasparia a cabeça do parceiro, o empresário Bruno Levi D'Ancona, com a ajuda de Chiara e Sienna.

"E foi assim que raspamos o cabelo do papai! Foi um momento muito divertido em família. Demos muita risada (mais até do que eu imaginei kkk) Momentos que vão ficar para sempre na memória! Amo muito a minha família", contou ela ao postar o vídeo cheio de amor e diversão do quarteto protagonizando o momento marcante.

Após mais de um mês internada e isolada dos três filhos para tratar um câncer, Fabiana Justus teve alta no último domingo, 25, e emocionou ao exibir como foi o reencontro com os pequenos. Em janeiro, ela anunciou o diagnóstico de leucemia mieloide aguda e o início do tratamento contra o câncer.

Veja o vídeo de Fabiana Justus:

