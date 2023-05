Cantora Simony é internada para tratamento: ''Um dia de cada vez''

Após novos exames, cantora Simony é internada para retomar tratamento contra o câncer; saiba mais

Nos últimos dias, a cantora Simony (46) contou que retomará o tratamento contra o câncer no intestino, descoberto em agosto do ano passado. Nesta segunda-feira, 01, a artista compartilhou uma foto e contou na legenda que ficará internada para dar continuidade ao combate da doença.

Desde dezembro, a ex-integrante do Balão Mágico havia parado com a quimioterapia e radioterapia. Contudo, após exames, o médico da famosa explicou que era preciso retornar ao tratamento para combater outros pontos que ainda estão ativos.

"Passando pra avisar que amanhã me interno cedinho. Conto com as orações amor e carinho que sempre recebo de vocês. Deus está comigo o tempo todo e ele é bom o tempo todo. Vou dando notícias", disse Simony em sua rede social.

Nos comentários da publicação, os internautas mandaram energias positivas para ela. "Vai dar tudo certo", falaram. "Boa sorte", desejaram outros.

Nos últimos dias, a cantora marcou presença no casamento de seu médico com um look arrasador. Além dela, outros famosos como, Ana Furtado, Boninho, Celso Portiolli e Roberto Justus apareceram no evento do profissional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony revela que vai retomar tratamento contra câncer

Nesta quarta-feira, 26, a cantora Simony usou suas redes sociais para revelar para seus seguidores que vai retomar o tratamento contra o câncer de intestino grosso, que foi descoberto em agosto do ano passado. A artista compartilhou um vídeo de seu médico, Fernando Maluf, atualizando os internautas sobre a situação.

“Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações, o amor, a fé, é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando para mais essa luta. Gratidão Doutor Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez. Fé. Para cima”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na gravação, o médico explica o motivo de reiniciar o tratamento, que foi feito durante seis meses, com sessões de radioterapia e quimioterapia, e havia acabado em dezembro. “A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia, em uma lesão intestinal”, disse Maluf. “Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia.. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, finalizou o oncologista.