Simony revela que vai retomar tratamento contra câncer: ‘Mais essa luta’

Cantora Simony comunica retorno ao tratamento contra câncer no intestino grosso, descoberto em agosto do ano passado

Nesta quarta-feira, 26, a cantora Simony (46) usou suas redes sociais para revelar para seus seguidores que vai retomar o tratamento contra o câncer de intestino grosso, que foi descoberto em agosto do ano passado. A artista compartilhou um vídeo de seu médico, Fernando Maluf, atualizando os internautas sobre a situação.

“Sempre fui e serei super transparente com vocês, as orações, o amor, a fé, é isso que quero de todos vocês sempre. Amanhã venho aqui falar com vocês. Me preparando para mais essa luta. Gratidão Doutor Fernando Maluf e toda a equipe. Um dia de cada vez. Fé. Para cima”, escreveu a cantora, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Na gravação, o médico explica o motivo de reiniciar o tratamento, que foi feito durante seis meses, com sessões de radioterapia e quimioterapia, e havia acabado em dezembro. “A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia, em uma lesão intestinal”, disse Maluf. “Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia.. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, finalizou o oncologista.

Tratamento doloroso de Simony

Após finalizar a primeira fase do tratamento em 2022 e prestes a fazer novos exames, no dia 30 de abril, Simony revela o quanto é difícil a luta contra o câncer tanto psicologicamente, quanto fisicamente. "O momento mais doloroso, não tem como falar o momento mais doloroso, o tratamento inteiro é doloroso, você tem medo, pode acontecer alguma intercorrência, é tudo doloroso, o que mais me deu força mesmo foi minha família, meu marido, meus filhos, isso foi o que me deu mais força em tudo", fala o que lhe motivou a persistir.

Transformada pelas novas experiências que viveu nos últimos meses, a artista lança um livro sobre o assunto para ajudar mais pessoas e contar sua história, o Simony, Um Dia de Cada Vez - A Realidade Por Trás de um Diagnóstico. A ex-integrante do Balão Mágico afirma que não é mais a mesma pessoa de antes.

"Pra mim mudou tudo, eu não programo mais nada, vivo um dia de cada vez, minha carreira, eu gravo aquilo que tenho vontade, acho que é isso, dar valor às pequenas coisas, as pessoas estão muito estranhas, então acho que, sabe como eu me sinto? Que não sou mais desse mundo, acho as pessoas egoístas, que só pensam nelas", declara.