Boninho encontra Roberto Justus e Celso Portiolli em festa

Encontro de grandes nomes da TV! Boninho, Roberto Justus e Celso Portiolli surgem juntos em nova foto após festa de luxo

Neste final de semana, o diretor Boninho (61), do Big Brother Brasil, encontrou outros veteranos da TV ao prestigiar o casamento de um amigo em comum. Ele mostrou fotos ao lado do apresentador Celso Portiolli (55), do SBT, e de Roberto Justus (68), que já foi apresentador na Record TV.

Os três posaram sorridentes em fotos nas redes sociais. “Comemoração dupla! Casamento do nosso amigo Dr. Fernando Maluf e aniversário do Roberto Justus com Celso Portiolli, Ana Paula Siebert e Ana Furtado”, disse o diretor da Globo na legenda da foto.

Nos comentários, os fãs comentaram sobre o encontro deles. “Os maiores da TV”, disse um seguidor. “Evento de milhões”, afirmou outro. “Cara, que legal mostrar que concorrentes são amigos”, declarou mais um.

Celso Portiolli relembra o diagnóstico do câncer

Em conversa no site R7, o apresentador Celso Portiolli relembrou como foi receber a notícia de que estava com câncer na bexiga. “O que dá medo primeiro é a palavra 'câncer'. Quando fala 'câncer, você já fica com medo. Fiquei um pouco sem chão. Mas é bom levar um susto assim, para você dar mais valor à vida, mais valor às coisas, se apegar mais a Deus, né? Ter uma intimidade maior com Deus, amplificar sua fé. Mas que assusta, assusta. Quem fala que não, é mentira”, comentou.

Além disso, ele contou que não queria falar sobre a doença com Silvio Santos. “Eu não falei com ele [Silvio Santos]. Eu fiquei torcendo para ele não ficar sabendo”, disse ele ao site R7, e completou sobre a sua decisão. “Por que vai ficar preocupado com isso, né? Eu não queria que ele ficasse preocupado. Eu queria que ele ficasse mais tranquilo. A notícia chega pela mídia, e chega toda distorcida. As pessoas exageram muito. Primeiro, eu queria que não chegasse e, quando chegou, chegou porque eu falei com a filha dele”, contou.