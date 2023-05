Simony rouba a cena no casamento de seu médico oncologista: "Emocionada"

Simony rouba a cena no casamento de seu médico; ela escolheu um look nada básico

Com um sorrisão no rosto, a cantora Simony apareceu com um look espetácular na noite deste domingo, 30. Ela foi uma das convidadas do casamento do oncologista Fernando Maluf, médico que é o responsável pelo tratamento da estrela contra o câncer.

Ele oficializou a união em São Paulo com a radioncologista Ligia Casão Arteaga. A cerimônia luxuosa foi prestigiada por vários famosos, incluindo os apresentadores Celso Portiolli, o empresário Roberto Justus, a apresentadora Ana Furtado e o diretor Boninho.

Nas redes sociais, Simony deixou uma mensagem carinhosa para o profissional que cordena seu tratamento. "Eu amo tanto vocês. Estou muito emocionada e muito feliz! Duas pessoas incríveis que a vida uniu. Eu amo muito, muito vocês. Feliz tudo para vocês, Dra. Ligia Casão Arteaga, princesa, e Dr. Fernando Maluf", escreveu.

Veja abaixo fotos da cerimônia:

Reinício do tratamento

Depois de encerrar um primeiro tratamento de quimioterapia e radioterapia, a cantora terá que ser submetida a um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia contra o tumor no intestino. Na última quinta-feira, 27, ela gravou um vídeo nas redes sociais para falar sobre este novo momento em sua vida.

Ela começou desabafando sobre o retorno do tratamento. “Nós vamos ter que iniciar um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e tanto carinho que eu sempre recebo de vocês. E nessa nova etapa, o que realmente eu espero é isso, as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, a gente sabe, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo. Mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla. E realmente isso eu não consigo controlar”, contou.