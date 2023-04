Simony fala pela primeira vez antes de reiniciar tratamento contra o câncer: 'Não é fácil'

Após anunciar que vai precisar reiniciar o tratamento contra o câncer, Simony desabafa em depoimento sincero: 'Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo'

A cantora Simony (46) comoveu os seus fãs com um desabafo sincero sobre a sua nova luta contra o câncer no intestino. Depois de encerrar um primeiro tratamento de quimioterapia e radioterapia, ela terá que ser submetida a um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia contra o tumor. Nesta quinta-feira, 27, ela gravou um vídeo nas redes sociais para falar sobre este novo momento em sua vida.

Ela começou desabafando sobre o retorno do tratamento. “Nós vamos ter que iniciar um novo tratamento de quimioterapia e imunoterapia. Eu sempre fui muito sincera e muito agradecida por tanto amor e tanto carinho que eu sempre recebo de vocês. E nessa nova etapa, o que realmente eu espero é isso, as orações, as rezas, as energias positivas que vocês mandam para mim. Não é fácil, a gente sabe, é um novo tratamento. Claro que eu queria não ter que passar por isso de novo. Mas não é uma escolha minha. Tem coisas que a gente não controla. E realmente isso eu não consigo controlar”, contou.

Apesar disso, ela se mostrou confiante. “A única coisa que eu posso controlar é como eu vou passar por isso. E mais uma vez eu resolvi passar por isso da melhor forma possível, pensando sempre na minha cura e no meu melhor. E pensando sempre que alguma coisa eu tenho que aprender, ou tenho que mudar, ou tenho que reciclar e entender com tudo isso que está acontecendo comigo”, afirmou.

O tratamento vai ser iniciado na próxima semana. “Terça-feira eu me interno e já começo a imunoterapia e a quimioterapia. Vão ser mais quatro meses de tratamento. Eu estou aqui agradecida a Deus por ter a oportunidade de tratar, por ser tratável. Tem uma música que eu compus com a Thais Nascimento e que fala assim: 'Respire, conte até três, a gente vive um dia de cada vez. E a única alternativa é lutar mais uma vez. Hoje eu vejo a vida de outro jeito, hoje o mundo é muito mais perfeito. Quero paz cada vez mais no coração. Vou ser feliz, eu vou fundo, e agora ninguém vai me segurar, a cabeça aberta pro mundo. Eu vou com Deus aonde ele me levar'. Gratidão”, finalizou.

Médico de Simony dá detalhes sobre o novo tratamento contra o câncer

Ao anunciar que precisaria fazer um novo tratamento contra o câncer, Simony compartilhou um vídeo de seu médico, Fernando Maluf, atualizando os internautas sobre a situação.

"A Simony teve uma grande resposta no tratamento com quimio e radioterapia, em uma lesão intestinal. Essa resposta foi muito importante, mas ainda tem pontos de atividades da doença e que vai requerer que a gente retorne o tratamento de quimio mais imunoterapia.. A Simony está animada, positiva, ela é uma pessoa inspiradora. A gente está confiante que esse tratamento irá gerar uma ótima resposta”, finalizou o oncologista.