Simone Mendes elege macacão luxuoso para receber surpresa: 'Merecedora'

Com macacão arrasador, Simone Mendes recebe prêmio no palco do 'Domingão Com Huck'

A cantora Simone Mendes participou do Domingão Com o Huck que foi ao ar neste domingo, 18. Após receber uma surpresa no palco, a famosa compartilhou fotos com o presente recebido no palco e exibiu a produção feita para o momento.

Para se apresentar no palco de Luciano Huck, a artista sertaneja apostou em um macacão luxuoso de cor vinho. O modelo cintilante, colado ao corpo e com ombros à mostra, ela surgiu arrasadora para o momento especial. Após cantar e receber uma homenagem do marido, Kaká Diniz, ela ganhou placas de ouro e diamante duplo pelo sucesso da música Erro Gostoso.

"Que honra receber essa homenagem! Me sinto muito grata por minha música chegar a tantas pessoas, e participar de tantos momentos felizes Brasil a fora. Obrigada meu Deus por tanto, a minha família, equipe, gravadora @umusicbrasil e aos meus fãs, que me ajudam todos os dias a ir cada vez mais longe. Somos disco de ouro e diamante duplo, miglos! É só o começo de uma história linda que temos pela frente juntos!", falou ela.

Nos comentários, os internautas enalteceram o trabalho e talento da cantora, que está seguindo carreira solo após o fim de sua dupla com a irmã, Simaria Mendes. "Merecedora", escreveram os fãs. "Parabéns, lindona", falaram outros.

Durante sua participação no Domingão, Simone Mendes não conseguiu segurar a emoção e chorou ao receber o reconhecimento no programa.

Veja o look de Simone Mendes para receber surpresa no 'Domingão':

Simone deixa indireta no ar após Simaria anunciar novidades: ‘Eu e Deus’

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu desabafar durante uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, sobre a primeira apresentação que fez em sua terra natal após anunciar a carreira solo. Enquanto sua irmã, Simaria Mendes, se prepara para o retorno ao mundo da música, a famosa falou sobre o atual momento que vive.

“Tem tudo de diferente. Esse trabalho novo que eu gravei trouxe uma nova roupagem, resgatei meu sertanejo antigo”, explicou a cantora, ao falar sobre se reconectar com suas origens na nova fase de sua carreira musical.

Além disso, a sertaneja revelou se sentir sozinha, mesmo com milhares de fãs que continuaram a acompanhando na jornada nova. “Eu acredito que essa diferença toda no meu trabalho, estilo, como eu me porto, agora é só eu, Deus e meu povo”, comentou.