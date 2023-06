Simone deixa indireta no ar após Simaria anunciar novidades: ‘Eu e Deus’

Cantora sertaneja Simone Mendes dá indireta em entrevista ao comentar sobre carreira solo

A cantora sertaneja Simone Mendes decidiu desabafar durante uma entrevista ao Fofocalizando, do SBT, sobre a primeira apresentação que fez em sua terra natal após anunciar a carreira solo. Enquanto sua irmã, Simaria Mendes, se prepara para o retorno ao mundo da música, a famosa falou sobre o atual momento que vive.

“Tem tudo de diferente. Esse trabalho novo que eu gravei trouxe uma nova roupagem, resgatei meu sertanejo antigo”, explicou a cantora, ao falar sobre se reconectar com suas origens na nova fase de sua carreira musical.

Além disso, a sertaneja revelou se sentir sozinha, mesmo com milhares de fãs que continuaram a acompanhando na jornada nova. “Eu acredito que essa diferença toda no meu trabalho, estilo, como eu me porto, agora é só eu, Deus e meu povo”, comentou.

#Exclusivo! Simone Mendes também falou com a nossa equipe baiana e falou sobre a sua nova fase no trabalhoe e, inclusive, como se porta no palco: "Agora, é só eu, Deus e o meu povo"#FofocalizandoNoSBTpic.twitter.com/jD7PTbUPe3 — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 7, 2023

Simone Mendes relembra infância sofrida e reflete sobre criação dos filhos: 'Doeu em mim'

Simone Mendes passou por momentos difíceis antes de lançar carreira como cantora sertaneja. A CARAS teve acesso à entrevista que a cantora concedeu para a apresentadora Eliana, na qual a artista relembrou sua infância sofrida e refletiu sobre a criação dos filhos: "Doeu em mim".

"Se eu falar para você que eu tive essa referência na minha infância, eu não tive, infelizmente, porque minha mãe deu aquilo que ela recebeu. Os meus avôs eram duros, não davam colo, carinho, mas eu acho que esse reflexo me fez virar uma chave na minha cabeça e dizer: ‘Eu não quero repetir isso’, porque doeu em mim. Eu quero que isso seja diferente e todos os dias eu faço diferente", compartilhou Simone Mendes para a apresentadora.

A cantora, que é mãe de Zaya e Henry, ainda declarou para Eliana que enxerga suas crenças como parte fundamental de sua situação atual: "Eu vejo uma graça de Deus em minha vida, não há como falar diferente. A misericórdia de Deus me alcançou, porque me tirar de um barraco de lona, barraco de taipa, onde eu vivia ali na minha infância de extrema pobreza, e me trazer para onde Deus me trouxe, é a graça Dele sobre minha vida. Era uma promessa, ainda que pudesse acontecer qualquer coisa, isso não mudaria sobre minha vida. Estava decretado no céu que Ele iria fazer isso comigo".

"O ídolo na vida do Henry é o pai, eu faço de tudo para reverter essa situação, mas não dá [risos]. Mas a Zaya já é comigo, ela não consegue ficar um segundo longe de mim, é: ‘mãe, mãe, mãe’. O pai vem para beijar e fala: ‘você não tem pai, não, menina?’. É bom que dividiu, fica equilibrado", adicionou sobre seus pequenos.