Secou! Bruna Biancardi impressiona ao exibir calça jeans larga após parto

Dois meses após dar à luz a sua filha com Neymar Jr, Bruna Biancardi comemora ao vestir calça jeans antiga e exibe nova silhueta sequinha

Nesta segunda-feira, 11, Bruna Biancardi usou suas redes sociais para compartilhar sua alegria ao vestir uma calça jeans antiga apenas dois meses após dar à luz sua filha com Neymar Jr, a pequena Mavie. A influenciadora digital surpreendeu ao exibir sua nova silhueta sequinha com a roupa larga após um processo intenso de emagrecimento.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Bruna apareceu posando no espelho com um top branco e uma calça jeans em um modelo mais larguinho: “Muito bom dia para quem entrou na primeira calça jeans pós-parto. Quem engravida sabe que você fica um tempão sem usar calça jeans, porque não entra”, ela comemorou.

A ex-namorada do jogador de futebol mostrou que além de vestir a calça, o modelo também já estava pedindo por ajustes na região da cintura: “Eu tô muito feliz que voltei a entrar nas minhas calças. Essa aqui ainda está larga!”, a influenciadora comemorou a transformação em seu físico após a chegada da primeira herdeira.

Bruna Biancardi comemora ao vestir calça jeans antiga - Reprodução/Instagram

Vale lembrar que na semana passada, Bruna compartilhou detalhes sobre seu processo de emagrecimento, revelando uma redução significativa em seu manequim. Durante a gestação, ela chegou a vestir o tamanho G, e agora está usando M, com o objetivo de retornar ao tamanho P, como era antes de engravidar.

“Semanalmente, eu entro em contato com a nutricionista. A gente, às vezes, troca a dieta para não ficar repetitiva, mas não é uma dieta restrita, até porque eu estou amamentando. A minha saúde e da pequena vêm em primeiro lugar”, disse a influenciadora, que também retomou sua rotina de treinos após o nascimento da menina.

Vale mencionar também que Bruna anunciou o término do relacionamento com Neymar Jr no final do mês passado, sem revelar o motivo exato da separação. No comunicado, a influenciadora esclareceu apenas que a relação entre eles se restringe à criação da filha, que chegou ao mundo no dia 6 de outubro deste ano em um hospital em São Paulo.

Irmã de Bruna Biancardi fala sobre assalto na mansão:

Aapenas um mês após o nascimento de sua filha, Bruna Biancardi enfrentou uma situação angustiante. A mansão de seus paisfoi invadida por assaltantes, que os mantiveram como reféns e levaram parte dos pertences da família. Apesar do susto, todos saíram ilesos, mas com um grande trauma, por isso, eles tomaram medidas para aumentar a segurança.

Na última sexta-feira, 09, a irmã da influenciadora compartilhou como a vida deles mudou desde esse episódio. Em suas redes sociais, Bianca Biancardi contou que sua família conta com seguranças em tempo integral a partir de agora; entenda como é a dinâmica entre os familiares de Bruna Biancardi após o assalto.