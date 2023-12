Irmã de Bruna Biancardi revela o que mudaram na mansão após assalto

Irmã de Bruna Biancardi, Bianca Biancardi lista as mudanças que fizeram na mansão da família após a casa ser invadida por assaltantes

Irmã da influenciadora digital Bruna Biancardi, Bianca Biancardi surpreendeu ao contar uma mudança que a família fez na mansão deles após a casa ser invadida por assaltantes há poucas semanas. Ela contou que decidiram fazer um grande investimento em segurança na propriedade e listou o que mudaram depois do grande susto.

"[Mudamos] bastante coisa. Seguranças fixos na casa, seguranças com a gente para todo canto, pode ser para uma ida no mercado ali do lado. Alarmes em todas as portas e janelas aqui de casa, sensor de movimento, câmeras por todo canto e gerador", afirmou ela nas redes sociais.

A invasão aconteceu na mansão da família de Bruna Biancardi no interior de São Paulo. Na ocasião, homens entraram na residência em um condomínio fechado e fizeram os pais dela de refém enquanto roubavam itens de valor.

View this post on Instagram A post shared by Artur Moreno e Radamés Keller (@fofoquei)

Neymar Jr. desabafa sobre invasão na mansão de Bruna Biancardi

Neymar Jr. lamentou a invasão de homens armados na mansão da família de Bruna Biancardi, que é a mãe de sua filha, Mavie. Os bandidos entraram na propriedade durante a madrugada desta terça-feira, 7, e fizeram os pais de Bruna como reféns, deixando-os amarrados enquanto roubavam itens de valor.

Em um post no Instagram, o atleta lamentou o ocorrido. “Dia triste, com duas notícias muito ruins. Primeiro foi o ataque que os pais da Bru sofreram, mas graças a Deus todos estão bem!”, afirmou.

Bruna e Mavie não estavam em casa na hora da invasão. Apenas os pais da influencer estavam no local e foram feitos de reféns. Os bandidos invadiram a mansão na madrugada desta terça-feira, 7, com a ajuda de um dos moradores do condomínio e roubaram joias e dinheiro, totalizando um prejuízo de R$ 600 mil. Um dos suspeitos de fazer parte dos invasores foi preso pela Guarda Civil da região.