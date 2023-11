Bruna Biancardi desabafa após invasão de mansão: “Fizeram meus pais de refém”

Bruna Biancardi quebra o silêncio e compartilha novos detalhes sobre a invasão de sua mansão em um desabafo comovente

Nesta terça-feira, 07, Bruna Biancardi quebrou o silêncio e usou as redes sociais para compartilhar um desabafo sobre os recentes momentos de horror em sua família. A influenciadora digital confirmou que seus pais foram feitos de refém durante a invasão em sua mansão em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, durante a madrugada.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna emitiu um comunicado no qual revela mais detalhes sobre o episódio traumático: "Passando para tranquilizar amigos, familiares e vocês que me acompanham por aqui. Essa madrugada assaltaram a minha casa e fizeram os meus pais de refém”, a influenciadora desabafou.

Bruna explicou também que não mora mais na residência, o que justifica sua ausência junto com sua filha recém-nascida, Mavie, fruto de seu relacionamento com Neymar Jr. no momento crítico: "Eu, Mavie e minha irmã não estamos mais morando lá, e não estávamos no momento. Graças a Deus está tudo bem com eles”, completou com alívio.

A influenciadora também lamentou algumas perdas materiais, mas fez questão de celebrar a vida de seus pais, enfatizando: "Coisas materiais a gente reconquista, o importante é que todos estão bem e que os envolvidos estão sendo encontrados”, Bruna exaltou a justiça, já que as autoridades já realizaram a prisão de um suspeito.

Por fim, no comunicado divulgado em seu Instagram, a mãe da filha do jogador de futebol expressou sua fé, agradecendo a Deus pedindo proteção contra todo o mal com uma oração: "Obrigada, meu Deus, por cuidar de nós", com essas palavras, Biancardi encerrou seu pronunciamento sobre a invasão em um dos imóveis de sua família.

Confira o comunicado de Bruna Biancardi:

Bruna Biancardi desabafa sobre invasão em sua mansão e tranquiliza seguidores - Reprodução/Instagram

Como Bruna Biancardi escapou de invasão?

Apesar de não morar mais na residência, Bruna Biancardi está constantemente ao lado de seus pais, e sua filha até ganhou um quartinho especial no imóvel durante sua gestação. Por sorte, nenhuma das duas estava na residência naquele momento, já que elas estavam em outro imóvel para celebrar o primeiro mês de vida da pequena.

Em seu perfil oficial nas redes sociais, Bruna contou que foi surpreendida com uma festinha surpresa para a filha organizada pela madrinha da recém-nascida, Hanna Carvalho. Entre os registros compartilhados, a influenciadora aparece sorridente com a bebê em seu colo, momentos antes do episódio traumático na mansão de seus pais.

Quem são os pais de Bruna Biancardi?

De acordo com informações divulgadas pelo R7, os pais de Bruna Biancardi foram alvo de ação dos criminosos e permaneceram amarrados durante o roubo. Apesar do susto, é um alívio que ambos estejam bem e não tenham sofrido ferimentos. Vale lembrar que Edson Ribeiro e Telma Fonseca são empresários com mais de 30 anos de experiência.

Eles são proprietários de uma marca de roupas e acessórios de surfwear que teve início durante a adolescência de Edson. O negócio cresceu ao longo dos anos, focando principalmente no mercado atacadista. Inclusive, Bruna Biancardi iniciou sua vida profissional na empresa de seus pais, trabalhando com a divulgação dos modelos.